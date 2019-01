Nahitan Nández: calidad y corazón

"En momentos como estos las palabras sobran y, como soy yo de hacer más que decir, lo único que me queda es agradecer a mis compañeros, a todo el Mundo Boca por el camino recorrido, por haber dejado todo siempre. La revancha está en marcha porque siempre hay revancha”, escribió Nahitan Nández en su cuenta de Instagram dos días después de que Boca perdiera la final de la Libertadores ante River.



El fernandino fue el mejor jugador de la cancha en el Bernabéu a pesar de que su equipo no pudo ganar. Y esto lo reconocieron propios y extraños. Porque hasta algunos hinchas de River dejaron de lado la rivalidad para hacer referencia en redes sociales a la actuación del uruguayo en la final.



Con su característica entrega, marcó y se fue una y otra vez al ataque. Le dio una gran asistencia a Darío Benedetto para que abriera el marcador, e incluso estuvo cerca del gol en dos oportunidades.



Corrió todo el partido y cuando a los 89’, acalambrado, tuvo que ser atendido, no quiso salir del campo. Y jugó todo el alargue haciendo un esfuerzo enorme porque Barrios, su compañero en el doble 5, había sido expulsado.



“¡No te vayas nunca de Boca!”. Ese es el pedido de los hinchas xeneizes. Que se quede Nández es la prioridad para ellos, pese a que la idea de la institución es negociarlo aprovechando su buen momento y que él a su vez quiere dar el paso hacia Europa. Nández, Pavón y Barrios son los hombres a vender para Boca. En caso contrario, si Nández se queda, lo ven como uno de los futuros referentes del plantel.

CAPITÁN. No deja de sorprender que un joven de tan sólo 22 años pueda ser ya un referente en un club como Boca. Pero no es nuevo para el volante, que con solo 21 se convirtió en el capitán más joven de la historia de otro grande: Peñarol. En enero del año pasado, rompiendo todos los esquemas, Nández comenzó a llevar la cinta en el equipo aurinegro. Y la heredó de Carlos Valdez. Tanto el “Hormiga”, como Bengoechea, Cedrés, Paolo Montero, Pacheco, Darío Rodríguez y Zalayeta tomaron el liderazgo a partir de los 30 años. Sin embargo, el brazalete jamas le pesó a Nahitan, todo lo contrario.



Ya había demostrado su personalidad con diferentes actitudes. Como cuando regresó del Mundial Sub 20 en Nueva Zelanda y se presentó inmediatamente en Los Aromos junto a su compañero Gastón Guruceaga. “El fútbol no tiene espacio para lamentarse. Estar acá otra vez ya es maravilloso”, decía en aquel momento el capitán de la selección juvenil.



Algo parecido sucedió un año más tarde, cuando se fue a Italia para jugar en Fiorentina. Iba a préstamo por un año, pero no se hizo y tras buscar con su representante otras posibilidades en Europa, llegó el momento de regresar. Bentancur le recomendó que se tomara unos días de descanso tras la frustración del pase no concretado, pero él fue directamente del aeropuerto a la concentración aurinegra para recuperar los días de entrenamiento que había perdido.



Ese es Nández, el que se metió a los hinchas de Boca en el bolsillo al anotar un golazo en su debut en La Bombonera y al trabar con la cabeza en uno de los primeros partidos. Ese es el que quiere el “Cholo” Simeone para el Atlético de Madrid. Sea en Boca o en Madrid hay una cosa clara: los uruguayos seguiremos estando orgullosos de Nahitan.