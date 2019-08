Nahitan Nández y Boca en desacuerdo por un porcentaje del pase al Cagliari

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nahitan Nández llegó hace una semana a Cagliari y ya debutó, pero aún no dejó atrás a Boca Juniors porque "ahora estamos con unos temitas", dijo el jugador a 90 Minutos de Fox Sports. El tema llegó hasta el club xeneize y a Ecuador, donde el presidente de Boca está con el equipo por el partido de Copa Libertadores de este miércoles.

Por lo afirmado por Olé, el jugador dio a entender que Boca se quedó con parte del 15% que le correspondía a él de los 20 millones de dólares que puso Cagliari. "Hay temas que escapan de mí, pero espero que se solucionen y espero un buen gesto de ellos como yo tuve adentro de la cancha", agregó el futbolista fernandino, acotando luego: "Siempre estoy agradecido a la gente de Boca".



Las declaraciones del jugador llegaron a oídos de Daniel Angelici, que desde Ecuador donde está para presenciar el duelo de este miércoles contra Liga de Quito por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, dijo ante varios medios: "Nahitan pidió irse del club, yo dije siempre que no queríamos que se quedara ningún jugador que no quisiera jugar. En principio Boca puso un número para que él pudiera salir, el representante dijo que tenía ese número y cuando me encontré con la gente en Italia, no se llegaba a ese número. Boca quería 20 millones brutos y el número máximo al que llegaban era a 15 o 16 millones. Pagaban algunos impuestos y otros no".

#HalconesyPalomas | Daniel Angelici apuntó contra Nández: "Nahitan pidió irse del club y nosotros siempre dijimos que no queríamos jugadores que no querían quedarse" pic.twitter.com/zSYEzW8NZW — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 20, 2019

"Hablé con el representante y se le dijo al jugador, que todos teníamos que ceder. Boca no tenía necesidad ni quería venderlo. El representante tenía un 30% y resignó la mitad. El jugador tenía que ceder una parte. Y además, se habrá olvidado, Boca le había adelantado, le había hecho un préstamo de 600 mil dólares que ahora se lo descontamos con este 15%, esto fue lo que pasó. Mandó un abogado, está con el tesorero, les dije que revisen toda la documentación. Boca tiene una sola manera de trabajar", finalizó el presidente Angelici.