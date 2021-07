Nahitan Nández analizó a Colombia y confesó cómo lo ayudó el fútbol italiano en su juego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay afronta este sábado su partido por los cuartos de final de la Copa América ante Colombia sabiendo que solo una victoria le permitirá continuar en la competencia. Precisamente ese choque analizó Nahitan Nández en conferencia de prensa.

De cara al choque frente a la selección cafetera, el jugador del Caglari sentenció que "hay que tratar de ser compactos. Va a ser un partido equilibrado y tenemos que defender bien para atacar bien".

Su rendimiento en la Copa América, hasta el momento, ha sido muy bueno y mostró un gran despliegue desde lo físico y al ser consultado sobre ese detalle expresó: "Me estoy sintiendo bien, estoy contento de sentirme bien fisicamente y eso es fundamental. Contento por mí y por el equipo que demuestra que hacen bien las cosas".

De todas maneras no dudó en manifestar que "sin dudas que este tipo de partidos exige estar a pleno físicamente, terminamos cansados pero trabajamos bien en la recuperación y llegamos bien a todos los partidos".

Su buen andar en el certamen no es casualidad y Nández le adjudica esto a lo hecho en el Cagliari. "El fútbol italiano me ayudó mucho en la parte táctica. Te va dejando cosas y enseñando lo que por ahí en otro fútbol no lo tenía presente. Gran parte de lo que estoy viviendo hoy en día es gracias al fútbol italiano", sentenció.

Su continuidad en el fútbol italiano es una incógnita teniendo en cuenta que muchos lo depositan fuera de Cagliari y más precisamente en Leeds de Inglaterra aunque por ahora "son rumores. La cabeza mía está en la copa, tratar de ir partido a partido y por el objetivo".