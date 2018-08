Nadie saca al "Coto" del partido

Los violetas volvieron ayer a los entrenamientos tras la importante victoria que consiguieron el domingo en su casa ante Nacional. Y lo hicieron con el ánimo alto tras haberse metido en la pelea por el Clausura, dejando atrás el mal comienzo que tuvieron en el torneo.



En el Franzini, donde se llevó a cabo el primer movimiento semanal, los ojos estaban puestos en Nicolás Correa, quien había tenido que salir por una contractura en el partido frente a los tricolores. Pero Eduardo Acevedo recibió buena noticias. El “Coto”, pieza clave para el entrenador, llegó mucho mejor de lo que se esperaba. Ni siquiera fue necesario hacerle un estudio imagenológico, como en principio se había considerado.



De todos modos, el zaguero se movió con cautela y en forma diferenciada, pero se estima que no tendrá inconvenientes para jugar el domingo en la visita de los violetas a Progreso.



Correa trabajó aparte junto al “Chino” Álvaro Navarro, quien anotó frente a Nacional su tercer tanto desde que regresó al club donde se formó. Navarro había estado en duda para jugar contra Nacional por una contractura que sufrió la otra semana ante Fénix, pero la superó. De todas maneras terminó un poco cargado en el abductor y por eso ayer entrenó con precaución, pero también estará en el Paladino.



El que no se sabe si llegará al juego frente a los del Pantanoso es Pablo López. El isabelino no pudo jugar frente a Nacional por una minirotura fibrilar que sufrió en el partido jugado en Capurro. Recién entró en la segunda semana de recuperación, por lo que sigue siendo duda.



El que ocupó su lugar en el partido ante los tricolores fue Matías Santos, quien se movió por detrás del “Chino” Navarro y tuvo su primer grito de gol con la camiseta violeta en el pecho. Seguramente, el “Mago” siga en esa posición de segunda punta si López no se recupera.



Otro asunto que deberá solucionar Acevedo es la ausencia de Ayrton Cougo, otra pieza muy importante en el equipo violeta. El melense reapareció el domingo tras recuperarse del desgarro que sufrió en Brasil, pero recibió la quinta tarjeta amarilla y volverá a quedar afuera con Progreso.







TERCERA. Ayer se disputó el partido de Tercera División entre Defensor Sporting y Nacional y el marcador fue el mismo que en Primera: ganaron los violetas 2 a 0 con goles de Vaz y Laquintana.

progreso Se reforzaron los Gauchos El técnico de Progreso, Marcelo Méndez, recibió ayer una muy buen noticia: hoy se incorpora a los entrenamientos con su equipo Santiago Silva. El exdelantero de Peñarol regresa desde Universidad de Concepción de Chile, donde quedó libre. Su incorporación al equipo del Pantanoso se da para sustituir a Alexander Rosso, que partió al fútbol de Perú. Hoy Silva participará en la práctica de fútbol junto a sus nuevos compañeros en el Paladino, donde el domingo los “Gauchos” recibirán a Defensor Sporting. Como llega en carácter de libre, si está bien ya podría jugar ante los violetas.