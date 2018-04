Nadie duda de Reyes en el Parque Rodó

Que el fútbol suele ser ingrato con los arqueros no es ninguna novedad. Que un delantero erre un gol o que un volante no acierte un pase pasa inadvertido en un partido, pero la equivocación del golero termina en la red.



Guillermo Reyes, el arquero de Defensor Sporting, fue clave en la excelente temporada que el equipo de Eduardo Acevedo realizó el año pasado, cuando ganó el torneo Apertura y definió los dos restantes certámenes. Pero ahora está pasando por una mala racha. Cometió tres errores casi consecutivos: frente a Progreso, ante Cerro y el domingo pasado frente a River Plate.



Siempre en el Franzini, donde sin embargo, los números de los violetas son muy buenos. Defensor Sporting es el equipo que más puntos hizo jugando como local. Ganó todos los partidos que disputó en el Parque Rodó, salvo el empate frente a Progreso.



“Sé que voy a salir de esta racha trabajando y con el apoyo que me dan mis compañeros, el cuerpo técnico y los dirigentes. Y ni que hablar de mi señora, que es un pilar en mi carrera”, le dijo Reyes a Ovación.



“Sé que me va a ser más fácil con el apoyo de todos y de la gente de Defensor que me ha hecho llegar su respaldo”, añadió el arquero, quien incluso recibió algunos mensajes que jamás hubiera esperado.



A propósito del apoyo que ha recibido, el primero en ir a abrazar a Reyes tras el partido frente a River Plate, que ganaron los violetas 5 a 2, fue su suplente, el “Moneda” Gastón Rodríguez. Y más tarde lo llamó por teléfono para conversar sobre el asunto y se quedó contento porque ya lo encontró mejor de ánimo.



“Guillermo es muy profesional. Yo nunca había trabajado tanto como lo hacemos ahora con Guillermo y Aires. Trabajo no falta. Es algo que le puede pasar a cualquier arquero en cualquier liga del mundo”, dijo Gastón. “Cualquier jugador se equivoca y no pasa nada, pero si el que le erra es el arquero enseguida le caen. Hay gente que se olvida que Guillermo fue figura el año pasado en el Apertura”, agregó el “Moneda”.



“Con Guillermo somos amigos además de compañeros. Es un gran golero y terrible persona. Es muy profesional y sabe quién es. Le deseo lo mejor. A todos nos sirve que él ande bien”, afirmó el arquero que subió a Primera como tercer portero hace seis años y lleva un año y medio como suplente de Reyes. “Lo que le está pasando a Guillermo me sirve para aprender”, finalizó.



“Lo que le pasó a Guillermo, es normal y le pasa a todos los arqueros a cualquier edad. Hay que ponerse fuerte y tratar de salir del mal momento lo antes posible”, dijo, mientras tanto, Washington “Coco” Aires, el entrenador de arqueros de Defensor Sporting.



“Guillermo es un hombre grande y tiene mucha personalidad. A veces pasan cosas en la vida que te pueden afectar. Quizás no cuando están sucediendo sino después, cuando ya lo pasaste y viene como un afloje. Me pasó a mí, cuando jugaba en Cerro mi padre se estaba muriendo en el CTI y yo seguía atajando sin que nadie se diera cuenta de nada. Y luego tuve un bajón”, relató el exarquero.



“Lo de Guillermo no me quita el sueño. Y no cambio lo que pienso de él por estos errores. No somos robots y él llevaba un año y medio atajando en gran nivel. No está acostumbrado a que le pase algo así. Son momentos y van a pasar. A algunos antes y a otros después”, añadió Aires.



Pero quizás el que más respaldó al arquero fue el técnico Eduardo Acevedo, quien aseguró que nadie en el club se permite dudar de Reyes. “Fui socio del ‘Chiquito’ Mazurzkiewicz en una escuela de fútbol y tuvimos una gran amistad y él me decía que un arquero que ataja siempre bien en algún momento la va a macanear. Cualquiera se equivoca y no pasa nada, pero lo del arquero es diferente. Fui jugador y sé que no siempre se puede responder de la misma manera. Para mí Guillermo Reyes es en un 99% un arquero fundamental. Hablé con él el domingo después del partido y sabe que tiene todo mi respaldo”.



El fútbol siempre da revancha y Reyes la tendrá el domingo frente a Wanderers.