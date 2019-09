Nacional ante Wanderers por la cima de la Tabla Anual, en un Viera que es como su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que a Nacional lo llevan a todas partes, que a Peñarol no. Que hay diferencias, que no hay peso político. Se pueden decir un montón de cosas sobre los números reales que establecen que el tricolor ha recorrido más los barrios que el aurinegro, lo que no se puede afirmar es que hacer ese tour le genere una complicación deportiva. En realidad, el bolso destruyó el mito o, si se quiere, hundió las estadísticas que alguna vez supo acumular.



Hoy, que tiene que visitar a Wanderers en el Parque Viera, los registros le sonríen. Sí, son absolutamente favorables. Y esto sucede sin necesidad de tener que irse a tiempos remotos. Por el contrario, allí en el hermoso Prado montevideano, Nacional acumula cuatro triunfos consecutivos y con buen rendimiento en el goleo.



El equipo que hoy orienta Álvaro Gutiérrez no conoce la derrota en el Viera desde el 30 de agosto de 2015, cuando perdió 2-1. Después de aquella contienda —en la que llegó a sumar tres derrotas consecutivas con el bohemio en su escenario— llegaron estos cotejos: 3-1 el 24 de septiembre de 2016, 3-2 el 12 de noviembre de 2017, 2-0 el 28 de marzo de 2018 y 4-1 el 27 de mayo de 2018.

Muy atrás en el tiempo quedaron los viejos porcentajes que establecían que recorrer los escenarios le significaba perder casi un 60% de los puntos en disputa.



Y eso también sale a la luz con la actual racha que ostenta el equipo. Porque desde la derrota que sufrió ante Danubio el 16 de marzo de 2019, la que le costó el cargo a Eduardo Domínguez, Nacional ganó el 66% de los puntos que tuvo que ir a disputar en calidad de visitante.

Tras aquella contienda acumuló cuatro triunfos y cuatro empates. Fue 2-0 a Cerro en el Tróccoli, 2-2 con Cerro Largo en el Ubilla, 4-4 con Fénix en el Capurro, 1-1 con Peñarol en el Campeón del Siglo, 3-0 a Rampla en el Campus de Maldonado, 2-1 a Danubio en Jardines del Hipódromo, 0-0 con Boston River en el Campeones Olímpicos y 2-0 a Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras.

Las estadísticas están para romperse, pero lo que tampoco puede negarse es que los futbolistas de Nacional vienen demostrando no incomodarse en escenarios diferentes. Aunque hoy el juego puede verse afectado por la condición del campo.



Hoy, además, cuenta con una motivación extra: la cima de la Tabla Anual. Por primera vez en el Uruguayo pueden subirse a lo más alto, luego de la derrota de ayer de Cerro Largo. Para ello deben ganar en el Viera, donde se siente como en casa.



BATALLA TÁCTICA Alfredo Arias vs. Álvaro Gutiérrez

Álvaro Gutiérrez está en modo ganador. Es real. Bien notorio por los resultados conseguidos, pero mucho más por la manera en la que los logró y ante quiénes. La nueva fórmula táctica le ha permitido armar un equipo sólido y goleador, por más que arriba como cabeza de ataque queda un único futbolista. Y ha tumbado dos estilos de juego similares, porque tanto Peñarol como Liverpool apuestan a la salida organizada desde el fondo.

Ahora viene un tercer capítulo, porque Alfredo Arias profesa la misma filosofía futbolística. Otra vez, entonces, la posesión tendrá como adversario la presión alta y la intensidad. Si la figura del “Guti” se mantiene, el bohemio tendrá que encontrar variantes que permitan lograr lo que no pudieron hacer aurinegros y negriazules. Porque en la historia de generar más y sufrir menos, Gutiérrez ya sacó carpeta contra Diego López y Paulo Pezzolano.