Danielo Núñez sobre Nacional: "Cuando se los ataca tienen sus grandes problemas"

Nacional, el líder de la tabla Anual, visita esta tarde (19.30, VTV+) a Cerro Largo, uno de los dos líderes del torneo Clausura. Los arachanes comenzaron mejor el torneo, con goleada ante Danubio, mientras que elñ tricolor empató frente a Rentistas, un rival al que no logra vencer.

La esperanza de los tricolores para conseguir un triunfo en el Ubilla está en el regreso de Gabriel Neves, quien cumplió la mitad de la suspensión tras su expulsión en el clásico y fue habilitado. La ilusión de los hinchas albos es que Neves le pueda dar el equipo lo que le ha faltado en las últimas presentaciones. Y que sea capaz de darle un buen pase a Gonzalo Bergessio para que el capitán vuelva al gol.

Los tricolores llegaron ayer de tardecita a la calurosa Melo y se alojaron en dos hoteles, dado que el protocolo sanitario exige que haya una persona por habitación. Pero la mayoría de los futbolistas esperan el partido en el hotel Juana, a pocas cuadras del estadio Ubilla, donde el equipo de Danielo Núñez entrenó a las 19:30, la hora en que hoy se jugará el partido.

La ausencia de Guillermo May

“Vamos a llegar bien, aunque con algunas limitaciones como el hecho de que no vamos poder contar con (Guillermo) May, pero era algo que estaba previsto”, dijo Danielo Núñez refiriéndose a la ausencia de delantero, de gran partido en el debut frente a Danubio, porque está a préstamo de Nacional y una cláusula le impide jugar. El propio May hizo gestiones con los tricolores para ver si lo dejaban jugar, pero como era de suponer, la respuesta fue negativa.

Danielo Núñez. Foto: Gerardo Pérez.

El lugar del delantero será ocupado por el argentino Tomás Fernández, si es que Cerro Largo consigue que el Senade lo habilite. El argentino, quien regresó a Uruguay el domingo pasado junto a sus tres compatriotas (Heredia, Lamardo y Báez) ya tuvo COVID-19 en enero en Argentina. Recibió el alta tras un nuevo hisopado negativo. Repitió al ingresar a Uruguay con el mismo resultado y por lo tanto no necesita hacer cuarentena, la que sí están cumpliendo sus tres compañeros. El asunto está en cómo llega física y futbolísticamente Fernández. Núñez deberá decidir entre él o alguna otra opción, que bien puede ser Richard Dorrego.

arma Los tiros libres de Hugo Dorrego La buena pegada de Hugo Dorrego es una de las principales armas de Cerro Largo. El extricolor es un especialista en los tiros libres. Es que cómo él mismo ha contado tuvo un maestro de lujo en Nacional: el “Chino” Recoba.

Núñez aseguró, en tanto, que el campo del Ubilla ha mejorado mucho. “No está excelente pero tiene una buena trama de pasto. Y salvo algunos pequeños lamparones amarillos, todo está verde. Agua y semillas, esa fue la receta. El secreto es el agua, está en el riego”, explicó el técnico sobre el estadio en el que su equipo se hace fuerte. Aunque hay que resaltar que últimamente a los arachanes les ha ido mejor de visitantes que de locales.

“Nacional es un equipo duro, hay que controlarle algunos jugadores que si les dejás espacio pueden hacer la diferencia. Hay que estar muy atentos sobre esos jugadores. Y además tratar de jugar, no sólo defenderse. Hay que atacarlos porque cuando se los ataca tienen también sus grandes problemas”, dijo el técnico arachán sobre su rival.

goleador La sequía de Bergessio El goleador de Nacional lleva ocho partidos sin poder convertir. Parece mucho para un delantero de su categoría. Y el equipo lo siente. En el partido con Rentistas, además, llamó la atención lo poco que lo habilitaron sus compañeros.

Núñez es consciente que el momento de Nacional no es el mejor, pero también sabe las diferencias que hay con un grande. “Está en un rearmado de plantel y de equipo, pero es un grande. Nosotros perdemos a May y tenemos un problemón, no tenemos a los argentinos y es otro problemón; ellos pierden a uno y tienen varios para elegir. Es totalmente diferente, tienen otros recursos, otras posibilidades. Se manejan diferente en base a su disponibilidad económica”, afirmó el exigente entrenador, quien esta vez no mantuvo ninguna charla con su arquero Washington Aguerre sobre sus errores anteriores frente a Nacional. “Ya es un tema concluido. Además, a veces hablás y es peor”, comentó.

El técnico espera un partido de ida y vuelta en algunos momentos y en otros con los dos equipos esperando y contragolpeando. “Es muy difícil mantener la intensidad durante los 90’. Hay que manejar muy bien los tiempos dentro del partido”, culminó. El intenso calor de Melo también puede influir, aunque Danielo aseguró que de tardecita suele refrescar bastante.