En Nacional se vienen cambios en el medio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un cambio tendrá seguro Nacional para enfrentar a Danubio el domingo por la segunda fecha del Torneo Intermedio, ya que Matías Zunino no podrá jugar por haber alcanzado las cinco tarjetas amarillas y estar suspendido. Pero, además, el técnico Álvaro Gutiérrez evalúa la posibilidad de realizar alguna variante más, buscando un mejor funcionamiento en la mitad de la cancha y considerando que el miércoles siguiente recibirá a Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores y podría darle descanso a algún jugador.



Brian Ocampo o Gustavo Lorenzetti son las opciones más probables para sustituir a Zunino, aunque recién hoy el entrenador empezará a ensayar distintas variantes.



Ocampo no ha tenido muchas posibilidades de mostrarse con el “Guti”, aunque es un jugador idóneo para jugar como mediapunta derecho, por su velocidad, cambio de ritmo y técnica. Es un jugador que con confianza puede ser de mucha utilidad.



Lorenzetti, que no fue titular contra Defensor Sporting debido a que el entrenador estimó que todavía no estaba para jugar todo el partido, es otra de las posibilidades, pero con él en cancha Kevin Ramírez o Gonzalo Castro deberían jugar a pierna cambiada y no por la izquierda.

Ocampo. No ha tenido muchas chances con el DT; es una buena opción. Foto: Nicolás Pereyra



El argentino tuvo un buen ingreso contra los violetas, manejando bien la pelota y colocando precisas asistencias en el pasaje del partido en el que Nacional se fue con todo contra el arco de Fuentes.



Minutos después de que Zunino pasó al lateral el sábado, entró Seba Fernández a jugar como mediapunta externo, aunque no parece ser el mejor puesto para “Papelito”, que ingresó primero por izquierda.



Tampoco es segura la participación de Ramírez, quien tuvo altibajos en el debut oficial de los tricolores en el semestre, ni tampoco de algunos de los integrantes del doble cinco, pensando más que nada en el duelo con Inter.



Mejía, Cotugno, Corujo, Carvalho, Viña, Castro y Bergessio parecen estar seguros en la oncena para visitar Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.

Otras posibilidades, pero que vienen de atrás:

Rodrigo Pastorini Hizo toda la pretemporada con Wanderers y está físicamente muy bien. Puede jugar con Bergessio o atrás de él, para lanzarlo, ya que tiene la técnica necesaria para hacerlo.

Thiago Vecino Para que el joven juegue, Nacional tendría que pasar a un 4-4-2 y no parece probable. Además, a pesar de que estuvo en el banco, ni siquiera entró con el equipo perdiendo ante Defensor.

Pablo García Es una situación similar a la de Vecino: no parece ser del gusto del entrenador. No ha estado convocado y todavía no debutó en el equipo, aunque podría entrar a jugar de mediapunta.