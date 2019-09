Nacional no vendió, pero potenció a varios de sus jugadores más jóvenes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pese a que pasó otro período de pases sin realizar una venta -algo sumamente necesario para tratar de equilibrar las finanzas del club-, Nacional ha potenciado en esta temporada a varios futbolistas jóvenes, formados en sus juveniles y que le darán en el futuro un rédito importante.



De hecho, en el último clásico en el que Nacional goleó a Peñarol 3-0, seis de los titulares fueron formados en la institución, y después entró Thiago Vecino, otro de los productos genuinos de los tricolores.



Claro, en esa lista se incluye a dos jugadores que ya tienen su recorrido como Gonzalo Castro y Rafael García. Los restantes cuatro fueron Guzmán Corujo, Matías Viña (no hizo todas las juveniles, pero llegó para Cuarta División), Gabriel Neves y Felipe Carballo.



Más allá de que no fueron vendidos, en el período de pases hubo varios sondeos por dos futbolistas, que coincidentemente están en el podio de los jugadores más destacados de Nacional a lo largo del año. Se trata de Viña y Neves.

Nacional venció a Rampla en amistoso y mostró probables cambios para el Clausura By Daniel Rosa Nacional venció a Rampla en amistoso y mostró probables cambios para el Clausura MIRA TAMBIÉN Nacional venció a Rampla en amistoso y mostró probables cambios para el Clausura

El lateral izquierdo se quedó con la titularidad que le permitió la partida de Alfonso Espino (fue uno de los 13 futbolistas que vencieron contrato a fines del 2018 y no se le renovó) y relegó al banco de suplentes a Álvaro Pereira.



Su exuberancia física, su ida y vuelta, sus sociedades en ofensiva y su solidez a la hora de marcar lo llevaron a consolidarse en el primer equipo y a ser llamado por primera vez a la selección mayor, donde anoche jugó ante Costa Rica.



Neves, en tanto, a diferencia del defensa, no era habitual titular para Eduardo Domínguez, pero Álvaro Gutiérrez le dio la confianza y no lo sacó más del equipo. Formó un buen doble cinco con Rafa García y se consolidó con el paso de los partidos, aunque con rendimientos un poco más irregulares que Viña.



A Guzmán Corujo le costó reinsertarse en el equipo por la rotura de ligamentos de su rodilla, con Domínguez no jugó, pero desde el primer minuto el “Guti” lo puso y demostró que ya estaba a la orden, aunque fue creciendo con el paso de los partidos.

Así será el modelo de Nacional para alcanzar el sueño de la Libertadores By Edward Piñón Así será el modelo de Nacional para alcanzar el sueño de la Libertadores MIRA TAMBIÉN Así será el modelo de Nacional para alcanzar el sueño de la Libertadores

Es un zaguero que llama la atención por su físico, la presencia que impone y la personalidad que tiene, siendo muy autocrítico para mejorar.



Thiago Vecino es uno de los futbolistas de la cantera tricolor que recién está empezando a ser considerado, pero que ya reflejó en la cancha que está preparado para ser titular. Una doble punta con Gonzalo Bergessio es lo que se vendrá.



Al centrodelantero se le termina contrato a fin de año, para ya manifestó que no habrá problemas para renovar.



En tanto, Santiago Rodríguez fue el gran descubrimiento de Domínguez, que desde el comienzo del año lo respaldó y le entregó la titularidad. Es uno de los grandes tesoros de Nacional.



Jugadores como Guillermo Centurión, Emiliano Martínez y Joaquín Trasante esperan su chance para poder afianzarse.

BRIAN OCAMPO Todavía no logró despegar Da la impresión que Brian Ocampo todavía no ha logrado afianzarse en el equipo principal, pese a que condiciones le sobran y es de los jugadores que han quedado algo relegados, más allá de que habitualmente está entre los suplentes. Este año acumula 361 minutos en 10 partidos, aunque sólo en tres de ellos fue titular. Le hizo un golazo a Racing en el Torneo Apertura. Alexander Medina fue quien lo hizo debutar en el 2018 luego de explotar en la Copa Libertadores Sub 20 de enero. Al igual que Vecino, vence su contrato a fin de año.

Los juveniles que se afianzaron en Primera División en este 2019

Matías Viña Después de que no se le renovó el vinculo a Alfonso Espino, el jugador que “tapaba” a Viña, el lateral izquierdo explotó futbolísticamente este año, siendo uno de los tres mejores jugadores del plantel en la temporada, al punto que fue convocado por el maestro Tabárez a la selección mayor, cumpliendo así un sueño personal. Fue por el jugador que más sondeos hubo en el período de transferencias.

Gabriel Neves El volante central ya había tenido alguna participación con el “Cacique” Alexander Medina, pero terminó de afianzarse en Primera División este año con Álvaro Gutiérrez. Si bien jugó con Eduardo Domínguez la Supercopa como titular, la dupla del medio titular era la de Joaquín Arzura y Felipe Carballo. Es el completa el podio de los jugadores más destacados.

Santiago Rodríguez Hasta su lesión en la rodilla, el mediapunta venía cumpliendo con una gran temporada, siendo quizás el principal aporte que le dejó Domínguez a Nacional. Realizó un muy buen primer semestre, que llamó la atención de todos. Después se fue al Mundial Sub 20, donde no rindió lo esperado y en la pretemporada se lesionó y no jugó por dos meses.

Guzmán Corujo Fue uno de los aciertos de Alexander Medina en 2018; el entrenador, hoy en Talleres de Córdoba, descubrió a un gran jugador, como a Christian Oliva. El corpulento zaguero se rompió los ligamentos de la rodilla en mayo y Álvaro Gutiérrez le volvió a dar confianza en esta temporada, tras una larga recuperación. Con el “Guti” no salió más del equipo.

Thiago Vecino Recién lleva jugados tres partidos en Primera División y apenas uno como titular (contra River Plate), pero el máximo goleador actual de las formativas de Nacional ya demostró por qué ostenta esa posición y debutó para quedarse en la oncena titular. Por lo pronto le robó el puesto a Rodrigo Pastorini y su carrera en el primer equipo recién comienza.

Dos que pintan bien...

Mathías Laborda Aunque lleva 180 minutos en Primera (fue titular en el 4-2 contra Progreso y en el 1-1 frente a River Plate) y ya le marcó un gol a los “gauchos”, Laborda no ha logrado afianzarse todavía en el primer equipo porque Corujo y Carvalho son indiscutibles para Gutiérrez. Igualmente Nacional ganó un jugador para tener en cuenta y que demostró que está al nivel.