Nacional tuvo ritmo de Libertadores, mostró cosas interesantes, pero perdió dos puntos

Con 10 jugadores, Nacional logró dar vuelta el marcador, hacer tres goles y sacar dos tantos de diferencia. Faltaba poco menos de media hora para finalizar el partido y los tricolores controlaban el juego, a pesar de la que la pelota la manejaba Atlético Nacional. Por eso, la sensación de bronca invadió anoche el Gran Parque Central. Porque los colombianos llegaron al empate en el tramo final del juego, luego de una constante de toda la noche: los errores defensivos de los tricolores que se pagan muy caro en una Copa Libertadores de América.

No hay que perder de vista que la roja de Guzmán Corujo en el minuto 42 condicionó el juego. Si bien por gran parte del partido Nacional pareció no acusar jugar con uno menos, sí se notó en el final, más en un encuentro que tuvo una intensidad altísima. Fue una decisión equivocada del árbitro ecuatoriano Augusto Aragón a instancias del asistente Andrés Tola, por una supuesta agresión que no existió.

Nacional mostró muchas cosas interesantes en el partido y mejoró en varios aspectos respecto a la derrota con Argentinos Juniors. En ofensiva, los albos jugaron muy bien, generaron adecuadamente los espacios y se entendieron bien, además de abastecer correctamente a un Gonzalo Bergessio que metió un hat-trick que goles de una alta factura técnica, principalmente los dos primeros.

Bergessio festeja uno de sus goles contra Atlético Nacional. Foto: AFP.

Cuando atacó Nacional jugó con una línea de tres defensores, que se transformaba en cuatro cuando retrocedía Camilo Cándido, quien tuvo otro buen rendimiento.



Joaquín Trasante volvió a mostrar su buen momento, no para nunca y recuperó una infinidad de pelotas. La gran fragilidad tricolor estuvo en la defensa, empezando por el arquero Guillermo Centurión, a quien se lo notó nervioso e indeciso a la hora de tomar ciertas decisiones. El joven guardameta no se mostró seguro en el segundo gol y dio la sensación que no le pidió la pelota a Renzo Orihuela en el tercero, cuando el zaguero se terminó haciendo un gol en contra. Después, no tuvo nada que hacer en el cuarto tanto.

Lo positivo es que Nacional evolucionó, se vieron cosas nuevas y agradables. Los tricolores jugaron gran parte del juego con una intensidad alta, supieron sobreponerse a la adversidad de jugar con uno menos, tuvieron circuitos de juego interesantes, Leandro Fernández jugó un estupendo partido con un gol y dos asistencias y Bergessio hizo tres.

Leandro Fernández hizo un golazo y puso dos asistencias. FOTO: AFP.

Pero debe superarse a nivel defensivo, donde hubo bajos rendimientos a nivel individual. A su vez, los cambios parecieron frenar al equipo, principalmente con las salidas de Cándido, Fernández y Ocampo, tres de los principales motores del equipo. Fue un punto que tuvo dos caras.