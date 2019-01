Nacional tiene la tercera parte del plantel sin ficha médica y pidió colaboración a Peñarol

Nacional no cumplió con el trámite de renovación de ficha médica de sus futbolistas y se vería impedido de utilizar a la tercera parte de su plantel en el clásico de esta noche. Los tricolores solicitaron la colaboración de Peñarol para pasar por alto el requisito que se establece en el reglamento de la AUF, pero en principio los aurinegros determinarán que eso es resorte de la Asociación.

Adolfo Orellano, según supo Ovación, se contactó con Gastón Tealdi a los efectos de interiorizarlo de la situación que se les presentó a los tricolores como consecuencia de que las fechas fijadas para renovación de los referidos certificados médicos son las del 25 y 27 del corriente, situación que complica al técnico Eduardo Domínguez para incluir a muchos jugadores en el primer partido del torneo de verano.

El panorama es muy complejo para Nacional porque dicho certamen se debe disputar bajo la normativa vigente de la AUF, cuyo artículo 98 exige la presentación de la ficha médica vigente, la que deberá ser incluida en el formulario.

Los tricolores recurrieron a Peñarol procurando que se elevara un pedido conjunto de los dos equipos para que este requisito no fuera solicitado. Hasta ahora no hay resolución final de los presididos por Jorge Barrera, pero la idea primaria es que eso no es resorte de Peñarol sino de la AUF.