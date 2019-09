Nacional se subió a la punta de la tabla Anual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las banderas tricolores se agitaban nerviosas en la tribuna esperando que el árbitro Ostojich pitara el final del partido. Ya en los descuentos, Matías Castro se había perdido el empate al cabecear apenas desviado. Y los bolsos sufrían en la tribuna. Temían que la punta de la tabla Anual, la que alcanzaban por primera vez en la temporada y la que veían suya desde los 9’, desde el gol de Brian Ocampo, se les escapara como agua entre los dedos.

Para peor, antes del cabezazo de Castro, los dos delanteros tricolores se habían perdido el gol que podía haber asegurado el triunfo, la punta del Clausura y de la tabla Anual. Primero fue Vecino quien no aprovechó el pase de Bergessio, que ayer volvió a la cancha para jugar los últimos 20’. Después fue el juvenil el que le devolvió la gentileza al argentino, pero tampoco.

“Un grande que viene crecido, como Nacional ahora, va a ser muy complicado”, le había dicho Alfredo Arias, el técnico de Wanderers, a Ovación. Y la primera media hora del partido disputado ayer en la fría noche del Parque Viera pareció darle la razón al técnico bohemio. Porque el equipo de Gutiérrez arrancó muy bien y en ese lapso dominó el juego. Se puso temprano en ventaja con un impresionante cabezazo de Brian Ocampo que se llevó puesto a Morales al recibir el excelente pase de Gonzalo Castro, que sigue jugando como en sus mejores tiempos. Inatajable para De Arruabarrena.

El “Chory” denivelaba tanto por izquierda como al principio, o cuando se cambiaba para el sector derecho. Nacional no sólo atacaba por afuera, llegaba por todos lados. Viña probó de afuera y obligó al arquero bohemio a gran atajada para mandar el balón al córner.



Hasta ese momento Wanderers, tocaba bien la pelota con la batuta de Riolfo, pero carecía de profundidad. Insistía atacando por la derecha con el tandem Barrandeguy-Albarracín, pero allí estaba Viña.

Las cosas cambiaron para el local tras un tiro libre de Albarracín que sacó muy bien Mejía al córner. A partir de ese momento, el equipo de Arias se soltó y Riolfo comenzó a tener cada vez más protagonismo. Castro no llegó a darle a una pelota de Macaluso y Albarracín se perdió el gol solo tras recibir gran pase de Riolfo.



En el segundo tiempo Wanderers tuvo la pelota y buscó el empate por todos lados, pero le faltaba siempre el último pase. Incluso hubo una falta de Viña a Araujo que había entrado muy bien, al borde del área que el juez no cobró. Pudo haber cobrado penal, pero no vio ni la falta.



Nacional aprovechó el traspié de Cerro Largo y alcanzó uno de sus objetivos: la punta de la tabla Anual.