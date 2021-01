Nacional sigue sin respuestas futbolísticas y ya dejó cuatro puntos en dos fechas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cerro Largo y Nacional empataron sin goles en el estadio Ubilla, pero el equipo local fue protagonista durante todo el juego y mereció más ante un tricolor que necesitaba cambiar la imagen dejada en la primera fecha, pero volvió a dejar muchas dudas, ya que ni siquiera generó una situación de gol. Y en las dos primeras fechas del Clausura ya dejó cuatro puntos por el camino.

La falta de público le quitó clima a Melo en la previa del Cerro Largo-Nacional By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN La falta de público le quitó clima a Melo en la previa del Cerro Largo-Nacional

“A Nacional hay que atacarlo porque también tiene grandes problemas”, le había dicho a Ovación, el técnico Danielo Núñez un día antes del partido. Y así hizo su equipo desde el inicio. Porque a los pocos minutos el goleador Enzo Borges superó a los zagueros, sacó un fuerte zurdazo y el caño le negó el gol.

Cerro Largo fue bastante más que Nacional en los primeros 45’. Fue un equipo ordenado en lo táctico, conocedor de su libreto a la perfección. Con un medio campo firme con Cayetano, quien colaboró marcando a Bergessio, y Hamilton Pereira; con laterales que suben constantemente al ataque y un buen tándem por izquierda entre Facundo Rodríguez y Hugo Dorrego. Su hermano Richard, que ayer fue titular ante la ausencia de Guillermo May, tuvo dos chances, pero se le fue muy alta y a la otra no pudo darle bien.

Emiliano Villar entró desde el banco ante Cerro Largo, pero poco pudo hacer. Foto: Estefanía Leal

Nacional fue un equipo pálido y sin ideas que no tuvo ninguna pelota de gol en el primer tiempo. Muy poco para un grande que visita al chico. Es cierto que Gabriel Neves, que regresaba al equipo, recuperó varias pelotas y fue el encargado de los córners, pero no mucho más. Y Bergessio, al igual que en el partido frente a Rentistas, fue poco o mal habilitado.

Nacional llena la caja fuerte: bajó el presupuesto mensual en 200 mil dólares By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Nacional llena la caja fuerte: bajó el presupuesto mensual en 200 mil dólares

La mejor jugada de los albos fue un contragolpe de Ocampo que salió a toda velocidad con Pablo García, pero este último se abrió mucho.

La defensa de Nacional se vio superada por los arachanes en reiteradas oportunidades. Y al final del primer período el arquero Rochet salvó a su equipo cuando una pelota de su compañero Orihuela, que quiso sacarla, se colaba en su propio arco.

El segundo tiempo fue más de lo mismo. Cerro Largo tuvo más la pelota y estuvo más cerca de abrir el marcador. La más clara fue una pelota de Richard Dorrego, que se fue afuera rozando el palo.

No fueron pocas las veces que Nacional se replegó en su área durante el complemento e intentó salir de contragolpe. Pero no llegó a inquietar al arquero Aguerre, que vale reconocer que esta vez se portó bien y que solo tuvo que descolgar algunos centros. Bergesssio siguió peleando en busca del gol, pero sólo tuvo una pelota que no pudo cabecear bien.

Cerro Largo fue más ambicioso y mereció más. Nacional dejó aún más dudas.