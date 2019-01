A Nacional lo salva su gente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No se sabe de dónde partió la frase; si de la Comisión Directiva o de algún hincha que la dijo y alguien la recogió oficialmente. Lo cierto es que desde hace un buen tiempo ya la institución la adoptó como propia: “A Nacional lo hace grande su gente”. Es, precisamente esa gente, la que ahora lo puede salvar. Ante la acuciante situación económico-financiera que vive la institución, la primera decisión de la administración Decurnex fue subir un 50% la cuota social. Y la segunda fue la austeridad para formar el plantel, porque aunque han llegado varias incorporaciones, se asegura desde la directiva que todas son por salarios ajustados a la realidad uruguaya, porque bajar el presupuesto es vital para sobrevivir. Más allá del aporte económico que hacen los socios, no se trata de poner plata para salvar al club, sino de darle paz para trabajar. Ganar es lo que se busca en el deporte y más en un grande como Nacional, pero hay cosas más importantes en juego, como la supervivencia. Si el hincha tricolor entiende eso, no exige títulos y acepta que este año debería ser de puestos para Copa y nada más, le estará dando una gran mano al club que ama.