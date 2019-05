Nacional se sacó de arriba el partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi como un trámite burocrático fue el partido de anoche para Nacional. Ya estaba clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores, Álvaro Gutiérrez había señalado que no tenía muchas diferencias salir primero o segundo en el grupo y encima el domingo se juega el clásico. Todos esos factores llevaron a que los tricolores enfrentaran a Cerro Porteño con un equipo alternativo (de los habituales titulares sólo jugaron Carvalho y Santi Rodríguez, porque se suma a la Sub 20 hoy), para cumplir con el calendario por la última fecha de la serie.



El encuentro finalizó 1-1, por lo que Nacional fue segundo (por peor diferencia de goles) y ya sabe que en la próxima fase terminará el ida y vuelta jugando como visitante. El sorteo del rival se realizará el lunes 13 de mayo.



El primer tiempo fue muy malo. A Nacional le faltó juego colectivo y presentó un equipo lento, donde Arzura (impreciso) y Cardacio conformaron el doble cinco, con Fernández, Carballo y Santi Rodríguez unos metros más arriba. Las transiciones de defensa a ataque fueron anunciadas y el equipo no tuvo sorpresa. Las dos situaciones de gol que generó estuvo involucrado Santi Rodríguez: un tiro suyo lo atajó Carrizo y un cambio de frente del juvenil finalizó con un tiro cruzado de Fernández.

Agustín Sant'Anna avanza con la pelota ante la atenta mirada de Cardacio. FOTO: M. Bonjour.



Cerro Porteño tuvo mayor posesión de la pelota, aunque careció de profundidad. Pero se llevó el premio del triunfo con un golazo de tiro libre de Arzamendia a los 46’.



A los 9’ del complemento, cuando Cerro Porteño coqueteaba con el segundo gol, “Guti” hizo debutar a Mathías Laborda (salió Carvalho, en un cambio que estaba planificado), y también entró Amaral.



El “10” le cambió la cara al equipo. Se mostró siempre como opción de pase y jugó el balón con criterio. Además de marcar un golazo, con un tiro libre a distancia y muy potente que se metió en el ángulo de Carrizo, que ayer jugó en lugar del uruguayo Rodrigo Muñoz.



La última apuesta de Gutiérrez fue el ingreso de Ramírez por Santi Rodríguez (se fue muy aplaudido) y el riverense mostró estar con confianza.



En pocos minutos, Ramírez tuvo dos situaciones claras como para marcar el segundo, con un tiro por encima del horizontal tras pase de Amaral, y una diagonal de izquierda al medio que terminó con un remate de derecha que rebotó y se fue al córner, pero no tuvo la efectividad del sábado contra Progreso.



La hinchada, que desafió la noche invernal montevideana, hizo sentir en varios pasajes del partido la importancia del clásico del domingo, el equipo se entonó en la cancha, pero fue Cerro Porteño el que estuvo cerca de abrochar el triunfo en el tramo final del juego.



Nacional se sacó de arriba este partido para pensar exclusivamente en el clásico.