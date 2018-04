Nacional sacó un buen punto

Primer tiempo

Lejos de lo que podía esperarse, Real Garcilaso no inquietó a Nacional y, por el contrario, fue el que más se defendió durante los primeros 45 minutos, pues el tricolor manejó más y mejor la pelota, se defendió con la posesión y no se desgastó corriendo detrás de ella.



Con un 4-5-1 que le dio mucha consistencia en la contención y el dominio aéreo en ambas áreas, el equipo del “Cacique” Medina controló el partido, fue profundo, buscó desde afuera y tuvo las situaciones más claras de gol, todas en los pies de De Pena: cabezazo a los 19’, zurdazo a la salida de una pelota quieta a los 28’ y remate al caño a los 38’, este último producto de que el arquero Diego Morales llegó a desviar la pelota cuando iba rumbo a la red.



El local reaccionó recién en los últimos minutos, cuando ya el aire en el conjunto uruguayo faltaba, pero sin exigir a Conde.

Segundo tiempo

Garcilaso no tuvo ideas claras, pero sí empujó en busca de los tres puntos como local. Sin embargo, se encontró con un Nacional que no perdió el orden, que se mantuvo firme en defensa y que, aunque ya no tuvo tanto la pelota, cuando la consiguió trató de cuidarla y de sacar algún contragolpe. Pero claro, ya las fuerzas no eran las mismas.

El local se acercó al arco de Conde, pero no lo obligó a ninguna intervención extrema. Lo más cercano fueron algunos cabezazos en los últimos 10 minutos, pero que se fueron anchos o altos. Los peruanos, que tuvieron a Tabaré Silva como técnico recién asumido, carecieron de ideas y de claridad para vulnerar a una última zona tricolor que sacó muchísimo, con una buena complementación de sus zagueros: Corujo estuvo muy bien por abajo y Erramuspe en el juego aéreo.

En la última el tricolor se pudo llevar la victoria, pero el disparo de Sebastián Fernández (quien había entrado) se fue por arriba del palo.

Nacional no ganó, pero sacó un punto que, a 3.400 metros de altura —allí donde Santos cayó 2-0— sirve, aunque no le permite salir del último lugar del Grupo F.