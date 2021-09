Nacional rompe relaciones comerciales con el empresario Ariel Krasouski

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La salida de Guzmán Corujo de Nacional dejó heridas en la institución, que entendió que hizo todo lo necesario para renovarle el contrato y el futbolista se terminó yendo libre y sin dejarle nada al club a Charlotte FC (Estados Unidos), donde recién debutará el año próximo cuando la franquicia comience a jugar en la MLS.

La molestia principal en tiendas tricolores pasa porque Corujo había firmado un precontrato estando de vacaciones en España con el club de la MLS sin que se le informara nada a Nacional. Una vez cerrada la negociación, la institución decidió que no utilizaría más al futbolista hasta que venciera su contrato el 31 de diciembre, por lo cual el zaguero decidió rescindir el vínculo sin reclamar que se le pague lo que restaba del mismo.

Sin embargo, esto no conformó a los presididos por José Decurnex, que este lunes lanzaron un comunicado público en el cual anuncian que se "ha resuelto por unanimidad poner fin y no realizar por tiempo indeterminado ningún de relacionamiento comercial-deportivo de cualquier índole con el contratista Ariel Krasouski", representante de Corujo y exfutbolista de la selección nacional, con la que se consagró campeón de la Copa de Oro en 1980.



En la declaración se aclara que la decisión se tomó en virtud de "los graves actos cometidos en ocasión de la firma de un precontrato profesional del jugador Guzmán Corujo con una institución deportiva en forma oculta, no transparente, e infringiendo los acuerdos en proceso que en consenso se habían convenido entre las partes para viabilizar una transferencia del jugador en términos beneficiosos para todos".

En este aspecto, Nacional había recibido dos ofertas por el futbolista que en principio había descartado por haberlas considerado insuficientes, aunque se seguía negociando.



Finalmente, el comunicado apunta que "existen principios éticos y de colaboración que no podemos dejar que se avasallen con acciones como las explicitadas en el contexto referido".