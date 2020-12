Nacional realiza consultas sobre si Álvaro Recoba puede ingresar a la cancha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la confirmación de Jorge Giordano como técnico de Nacional por todo el Clausura y el nombramiento de Álvaro Recoba como uno de sus asistentes técnicos, la institución intenta develar el misterio de si el "Chino" podrá ingresar al campo de juego o no.

No está clara la situación y tampoco es algo que en principio les quite el sueño a los dirigentes tricolores. Sin embargo, se quiere tener el panorama claro antes a fin de no caer en ninguna irregularidad.

Como antecedente está lo ocurrido con el italiano Michele Fini en 2018, en ocasión de la final del Campeonato Uruguayo. El entonces ayudante técnico de Diego López (entrenador de Peñarol) estuvo unos minutos en el campo de juego como técnico porque López había sido expulsado. Peñarol se dio cuenta de que no podía estar en la cancha al no tener el título revalidado en Uruguay y lo mandó a la tribuna. ¿Por qué?

De acuerdo a un pedido de informe realizado por Peñarol a la AUF en 2017, a raíz de que Marcelo Suárez (en ese momento asistente técnico de Leonardo Ramos) tampoco tenía el título habilitante, no hay ordenamiento jurídico que refiera a los asistentes técnicos. Lo que sí se expresó entonces fue que "si el entrenador es expulsado y el ayudante no tiene título habilitante, debe abandonar conjuntamente el campo de juego con el mismo".

La situación seguiría incambiada, aunque seguramente se hará una consulta a la AUF para que todo quede claro de antemano. De cualquier manera, esto no es un dolor de cabeza ni mucho menos, porque la prioridad no es que Recoba esté en el banco de suplentes. Su función apunta a otra cosa.

La llegada del "Chino" al cuerpo técnico apunta más al vestuario, a tener una relación más cercana con los futbolistas y principalmente con los jóvenes, algo que al técnico por todas sus funciones se le dificulta.

El hecho de que muchos de los surgidos de la cantera tuvieran a Recoba como uno de sus ídolos hace pocos años (el "Chino" se retiró en 2015) es algo que se quiere aprovechar. Además, se entiende que era un poco la pata que le faltaba al cuerpo técnico porque si bien Juan Carlos Blanco es una gloria de la institución (campeón de América y del Mundo en 1971 y 1980), la diferencia de edad (tiene 74 años) lleva a que sea un consultor con experiencia para Giordano, pero que no tenga tanta llegada a los futbolistas.

El trabajo de Recoba en Nacional, entonces, será más importante en Los Céspedes que en la cancha los días de partido, por lo cual ante la más mínima duda no se lo hará sentar en el banco de suplentes.