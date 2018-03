Luis Aguiar, el pase más rimbombante que tuvo Nacional para esta temporada producto de su pasado por Peñarol, rompió el silencio en la tarde de este martes. "“Me vengo sintiendo bien, cómodo y a gusto en Nacional. Mis compañeros me recibieron muy bien. El tema de las amenazas ya quedó atrás”, afirmó el volante en declaraciones al programa Último al Arco, de la radio Sport 890. Y remarcó: "A Nacional fui porque quise. Al que le guste bien y al que no, no me importa".

"De a poco uno se va soltando y sintiendo mejor. Me falta un poco de confianza, pasa por ahí en la falta de fútbol entre semana, me preparé para jugar la Copa al igual que mis compañeros, hoy los que están lo hacen muy bien”, agregó el "Canario", quien es titular en el equipo que está jugando el Torneo Apertura pero que ha quedado relegado en el que disputa la Libertadores.

“El hincha de Nacional me va a mirar todo el año con lupa, no soy un jugador normal por mi pasado. El apoyo lo he notado y va aumentando. No está mal que el hincha me exija más que al resto de mis compañeros. De todas formas yo siento que siempre me están apoyando. Siento que muchos están esperando mi gol", se sinceró respecto a su relación con los fanáticos tricolores.

Precisamente, sobre lo que podría pasar si le anota un tanto a Peñarol, Aguiar manifestó que “si hago un gol clásico decidiré en el momento si lo grito. Lo que me salga en el momento va a ser sincero 100%”.

Sobre su relación con Alexander Medina, el director técnico que lo pidió para que legue a Nacional en el pasado período de pases, el volante mixto confesó que "está en todos los detalles como entrenador. Busca todo para que nosotros lleguemos con toda la información a cada partido".

Por último, respecto al día a día con el capitán de Nacional Diego Polenta, el "Canario" dijo que "él hizo algo que no me voy a olvidar jamás antes de mi debut. Se ha portado muy bien desde el primer día conmigo, me recibió notable”.