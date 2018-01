Nacional presentó la lista de buena fe para la Copa Libertadores

Nacional presentó ayer ante la Conmebol la lista de buena fe para la Copa Libertadores de América y logró inscribir a los argentinos Gonzalo Bergessio y Rodrigo Erramuspe, dos de las incorporaciones que llegaron en las últimas horas a Uruguay.



Si bien en el club esperan a que llegue la documentación oficial que los habilite a jugar, el escribano Guillermo Pena dijo ayer en “La Oral Deportiva” (Radio Universal) que “podemos hacer petitorio a la Conmebol para incluir a los jugadores y enviar el TMS hasta el martes a la hora 14:00 si es que no llegan en tiempo y forma”. Pero eso no podrá ocurrir con Gerard Gohou, quien aún no llegó a Uruguay y en caso de jugar la Libertadores con Nacional, solo podrá ser inscripto en la fase de grupos si es que los tricolores acceden a esa instancia.



El club cargó los datos de los 25 jugadores que estarán a disposición de Alexander Medina para los partidos ante Chapecoense y los ratificará el lunes cuando lleguen los TMS que faltan.