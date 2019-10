El uno por uno de Nacional ante Plaza Colonia

El regreso con doblete de Gonzalo Bergessio se robó los flashes en el triunfo 2-0 de Nacional sobre Plaza Colonia, pero hubo otros futbolistas tricolores que también brillaron, como Brian Ocampo y Gabriel Neves. Repasemos la actuación de cada uno de los futbolistas de Nacional en el estadio Suppici.

Sergio Rochet (6)

Seguro en las salidas

El arquero de Nacional prácticamente no fue obligado a hacer ninguna atajada in extremis. Sin embargo, fue importante por la seguridad que brindó en cada uno de los centros que salió a descolgar. No dio rebote nunca.