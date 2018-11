Nacional perdió una chance para sumar más dinero y respirar

La eliminación de Nacional en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras perder anoche con Fluminense 1-0 en el Gran Parque Central no solo dejó a los tricolores sin la chance de un éxito deportivo, sino que además, el decirle adiós al torneo, le impide sumar una cifra importante de dinero.



En tiempos en los que la economía del club de la Avenida 8 de Octubre no es la mejor, la Copa Sudamericana estaba siendo un aspecto clave ya que el equipo venía avanzando y cada partido y fase superada significaba dinero fresco para la institución.



Por haber disputado la segunda fase, Nacional obtuvo 300.000 mil dólares, avanzó y sumó 375.000 en octavos y por disputar los cuartos de final, recaudó 450.00 haciendo un total de 1.125.000 dólares a lo que hay que sumarle la ganancia de los partidos jugados como local en el Gran Parque Central.



Si los tricolores avanzaban a las semifinales de este certamen internacional, iban a sumar 550.000 dólares más y eso se iba a sumar a la ganancia que obtendría por el partido en condición de local en su escenario.



Como saldo positivo, si se quiere, y desde lo económico, un punto importante para el club tricolor es que anoche tuvo una ganancia neta de US$ 150.000, descontando todos los costos de la organización del espectáculo y también de la utilización del VAR, que por primera vez funcionó en un estadio de Uruguay.



Vale recordar que la directiva de Nacional apostó a lo deportivo por sobre lo económico y colocó precios populares para los boletos del encuentro contra Fluminense por cuartos de final.