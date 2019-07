Nacional perderá a uno de sus juveniles para el Intermedio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es un hecho, Nacional negociará a la brevedad a uno de sus jóvenes valores porque el interés es fuerte, según lo indicaron a Ovación fuentes tricolores.

El nombre del jugador se quiso mantener en reserva para no afectar las negociaciones actuales, situación que en el pasado muy reciente terminó tirando por tierra un fichaje que estaba muy avanzado. Sí se aclaró que no se trata de Matías Viña, lateral por el cual también están llegando reiteradas consultas, pero no tan firmes como las que aparecieron por el otro futbolista.

Mientras esta operación avanza con firmeza, a tal punto que se estimó que es difícil que permanezca en el club para la disputa del Torneo Intermedio, se ha generado una brecha importante en lo que tiene que ver con la búsqueda de los refuerzos requeridos por Álvaro Gutiérrez para suplantar a Rodrigo Amaral y también para potenciar el ataque.

Las gestiones por el delantero paraguayo Adam Bareiro y por el mediocampista argentino Juan Ignacio Vieyra venían viento en popa, pero al filtrarse la noticia de su acercamiento, instituciones con mayor poder de negociación (mejor situación económica) que Nacional, eso terminó actuando como una barrera imposible de sortear para los dirigidos por José Decurnex.

Debido a ello se redujo el número de autoridades que están al tanto de las gestiones, aunque en este caso se volvió a foja cero y se están repasando nuevamente diferentes variantes.

Se aclaró, también, que actualmente no hay ningún nombre que se posicione con posibilidades reales de venir a Nacional. Además, no se presenta como fácil, fundamentalmente porque las arcas tricolores no permiten realizar grandes erogaciones.

Además, el almanaque entra a jugar un partido de enorme trascendencia, porque Nacional tiene que reforzarse antes del 11 del corriente, día en el que se cerrará el mercado de pases en Uruguay.

Y este aspecto puede también llegar a ser crucial en la integración de los planteles uruguayos, porque por ejemplo en Europa el mercado se cerrará el 2 de septiembre.

Por encima de las bajas que se pueden producir por transferencias o las incorporaciones que puedan realizarse, hay certeza de que el plantel tendrá un número menor al que viajó a Estados Unidos. Si esto sucede es porque algunos juveniles podrían irse a préstamo a otras instituciones. O quizás se defina alguna rescisión.