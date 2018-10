Nacional y Peñarol podrían salvarse de recibir una sanción internacional

Peñarol y Nacional mantienen su fortaleza política y trabajan con firmeza para que el fútbol uruguayo no reciba ninguna sanción internacional. Los dos grandes tienen como objetivo central evitar que se produzca un daño deportivo y económico, razón más que suficiente para liderar la aprobación del nuevo Estatuto antes de la fecha límite fijada por FIFA (2 de diciembre).

Según supo Ovación, los dirigentes de ambos equipos siguen trabajando para encontrar consensos y que el Estatuto sea aprobado según los líneamientos de FIFA y Conmebol.

Este aspecto, podría llegar a jugar de manera decisiva para que ambos equipos no se vean perjudicados en caso de que los clubes uruguayos se resistan a instaurar un Estatuto que no entregue la mayoría absoluta al fútbol profesional en el futuro Congreso.

Si bien no existen antecedentes de esta naturaleza, la pulseada política que se está jugando tiene tanta relación directa con los intereses económicos que podría llegar a recorrerse un singular camino. La hipótesis de que Nacional y Peñarol puedan sortear una sanción internacional por no acompañar a los diez clubes en el reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y por no incluirse en el proyecto de Estatuto que no cuotifica como se solicita los votos de los grupos de interés y del fútbol amateur ya asoma en el horizonte.

Si bien la próxima semana habrá negociaciones entre la Comisión Regularizadora y el llamado G10 (los diez clubes de Primera división que recurrieron al TAS) para darle otra forma al Estatuto que fuera creado y que no contempla los requisitos de Conmebol y FIFA, lo cierto es que existe la posibilidad de que no surja un entendimiento.

En ese caso, el diferendo podría focalizarse definitivamente. Esto significa que hay una posibilidad, que hoy aparece como lejana, de una sanción de Conmebol o FIFA no se aplique a la totalidad de los clubes del fútbol uruguayo.