Nacional, Peñarol y Progreso: sus chances para conquistar el título

Este miércoles, cuando Progreso gane los puntos que reclamó en la AUF del partido ante Cerro, habrá cambio en la tabla del Clausura. El “Gaucho” tomará el liderazgo con un punto de ventaja sobre Nacional y dos sobre Peñarol.

El suspenso del desenlace del certamen y también de la definición de la Tabla Anual llegará hasta los minutos finales de los partidos de última fecha. Es bueno, entonces, tratar de analizar de qué manera se puede definir la temporada futbolística, porque puede llegar a darse una semifinal entre Progreso y Peñarol, con Nacional esperando al ganador, aún puede darse una consagración del aurinegro sin necesidad de finales y también puede producirse una semifinal entre los dos grandes con ventaja para el tricolor como ganador de la Anual.

1 NACIONAL CAMPEÓN DEL CLAUSURA SI

• Gana los tres partidos que le restan por disputar y Progreso no triunfa ante Peñarol.

• Empata uno de los tres partidos y hay empate en Progreso-Peñarol.

2 NACIONAL FINALISTA SI

• Suma en las tres próximas fechas los mismos puntos que Peñarol y, además, Progreso no cede unidades.

Los rivales de Nacional son:

Fecha 13 vs. Defensor Sporting, de visitante en el Franzini (jueves 21).



Fecha 14 vs. Rampla Juniors de local en el Estadio Centenario.



Fecha 15 vs. Juventud de visitante en escenario a confirmar (probablemente Estadio Centenario).

3 PEÑAROL CAMPEÓN DEL URUGUAYO SI

• Si gana los nueve puntos y Nacional empata o pierde un partido. Allí logrará el tricampeonato sin jugar finales.

4 PEÑAROL FINALISTA SI

• Empata la primera posición del Clausura con Nacional y pierde la definición extra. Para que eso ocurra debería sumar siete puntos, Nacional seis y Progreso cinco. En ese caso, como ganador del Apertura chocará contra el tricolor en la final por el título.

5 PEÑAROL SEMIFINALISTA SI

• No consigue superar la línea de Nacional o Progreso en el Clausura.



Los rivales de Peñarol son:

Fecha 13 vs. Fénix como local en el Campeón del Siglo (viernes 22).



Fecha 14 vs. Progreso como visitante en el Paladino.



Fecha 15 vs. Cerro Largo como local en el Campeón del Siglo.

6 PROGRESO CAMPEÓN DEL CLAUSURA SI

• Si gana los nueve puntos no necesita combinaciones. El Clausura (con el fallo a su favor de los puntos reclamados) será suyo.

• Si suma la misma cantidad de puntos que los grandes en las últimas tres fechas.



Los rivales de Progreso son:

Fecha 13 vs. Cerro Largo de local en el Paladino (jueves 21).



Fecha 14 vs. Peñarol de local en el Paladino.



Fecha 15 vs. Defensor Sporting de visita en el Franzini.