Nacional y Peñarol ya tienen fecha para su vuelta a la Copa Libertadores

La vuelta de la Copa Libertadores empieza a tomar forma y de hecho Conmebol dio a conocer este lunes las fechas de cada uno de los partidos de las últimas cuatro jornadas de la fase de grupos.

Es así que Peñarol y Nacional ya conocen días y horarios para sus encuentros que le darán fin a una nueva fase del certamen continental que retornará en septiembre.

Será Peñarol el primero en hacer su regreso ya que jugará el próximo 15 de septiembre (19:15 - hora Uruguay) frente a Colo Colo en Santiago de Chile. Por su parte, Nacional disputará esa tercera fecha el jueves 17 del mismo mes frente a Racing de Avellaneda, en Argentina, a las 17 (hora de Uruguay).

Foto: Marcelo Bonjour.

partido a partido Así será el fixture de Nacional y Peñarol

Nacional:

​

- Fecha 3: 17 de septiembre vs. Racing - Estadio Presidente Perón (Buenos Aires)



Fecha 4: 22 de septiembre vs. Estudiantes de Mérida - Estadio Metropolitano (Mérida)



Fecha 5: 30 de septiembre vs. Racing - Estadio Gran Parque Central (Montevideo)



Fecha 6: 21 de octubre vs. Alianza Lima - Estadio Gran Parque Central (Montevideo)

Peñarol:



- Fecha 3: 15 de septiembre vs. Colo Colo - Estadio Monumental (Santiago de Chile)



- Fecha 4: 24 de septiembre vs. Jorge Wilstermann - Estadio Felix Capriles (Cochabamba)



- Fecha 5: 29 de septiembre vs. Colo Colo - Estadio Campeón del Siglo (Montevideo)



- Fecha 6: 20 de octubre vs. Athletico Paranaense - Estadio Campeón del Siglo (Montevideo)