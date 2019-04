Nacional pedirá la remoción de toda la estructura del arbitraje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lejos de bajar la molestia de los dirigentes de Nacional por lo ocurrido el sábado a la tarde en el empate 4-4 con Fénix en el Capurro, cuando le anularon un gol por offside que no existió y no le cobraron otro cuando la pelota entró completamente luego de un tiro libre de Santiago Rodríguez, el paso de las horas no hizo más que incrementarla.

Mensajes de los hinchas y aportes de documentación de errores arbitrales que en los últimos tiempos han perjudicado a la institución han tenido a los dirigentes muy activos el domingo de Pascuas.

“Vamos a pedir que se vaya desde el presidente del Colegio de Árbitros hasta el Director de la Escuela, pasando por los miembros técnicos. Todo o nada. Lo del sábado fue la gota que rebasó el vaso”, dijo a Ovación el vicepresidente de Nacional, el Dr. Alejandro Balbi, quien prepara una carpeta llena de documentos televisivos y fotográficos para presentar su caso.

La molestia es puntual porque sienten que Nacional ha sido perjudicado notoriamente, pero Balbi también cree que el del nivel arbitral es un tema que se debe atacar “por el bien general”. El dirigenge expresó: “Desde el 2013 en adelante se les dieron una cantidad de mejoras a los árbitros: salariales, de infraestructura, de logística, de capacitación, etc. Antes entrenaban en el complejo del Ejército o por los canteros de avenida Italia, hasta que gracias a la gestión del Ejecutivo anterior con Bella Vista y fondos de FIFA se iluminó el Nasazzi para ellos. Hasta les les alargó la cancha para que hicieran determinadas pruebas físicas. Se les dieron cursos en el Complejo Celeste con instructores de FIFA y Conmebol, fueron a campamentos de fin de semana cuando no había fútbol y participaron de seminarios en Asunción para jueces e instructores, así que no hay más excusas. Para peor, los errores son solo para este lado últimamente”.

Situaciones.

Entre la documentación que tiene previsto presentar Nacional mañana hay muchos videos en que se muestran situaciones similares que se han medido de diferente manera por un mismo árbitro y hasta en un mismo encuentro. Puntualmente, hay un caso que implica a Andrés Cunha, el juez principal del sábado en el Capurro.

“En la final de la Supercopa de este año, Cunha echó a ‘Santi’ (Rodríguez) porque supuestamente le pone una plancha fea al ‘Lolo’ Estoyanoff que le dio en el pie, algo que incluso luego el tribunal de disciplina desestimó. El sábado la plancha del jugador de Fénix (Maximiliano Cantera) fue al pecho de ‘Rafa’ García y no le muestra la roja. Y se trata del mismo árbitro. Entonces hay situaciones que no podés entender”, expresa Balbi, quien incluso sostiene: “Mirá que lo del gol de ‘Santi’, con la pelota que entró al menos medio metro, es lo menos grave, porque de repente el línea puede no verlo bien, pero hay cosas peores, como eso de la plancha, el offside que le marca a Bergessio en el gol de Viña o que (Juan Ramón) Carrasco estuvo todo el tiempo al lado del lateral derecho nuestro”.

El VAR.

Balbi contó a Ovación que la preocupación de esta directiva encabezada por José Decurnex no es de ahora. “Nosotros asumimos a mediados de diciembre y lo primero que hice fue llamar a Jorge Larrionda (miembro de la Comisión de Árbitros de la Conmebol) para pedirle el VAR en la final de la Supercopa. Me contestó que era imposible y no solo por falta de fondos, sino porque demora entre nueve meses y un año implantar lo tecnológico y la capacitación. Más no podemos hacer. Con el VAR el gol de tiro libre y el offside inexistente no se escapaban”.