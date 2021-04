Para Nacional el pasado, pisado: sólo vale el presente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado Nacional inundó sus redes sociales con mensajes de aliento y fotos de sus hinchas a los jugadores, en una ingeniosa iniciativa de los tricolores, que generó que el fanático, ese que tuvo que ver siempre al equipo por la televisión o escucharlo por la radio, pudiera acercarse al menos un poquito a su querida institución. Mientras, los futbolistas realizaban el último movimiento previo a la primera final por el Campeonato Uruguayo, en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

Hoy poco importa el recorrido que se realizó, el cómo se jugó y todo lo que pasó en el camino. Lo cierto es que Nacional está definiendo el Uruguayo y anhela el bicampeonato. Para lograrlo, deberá hacer los méritos desde el partido de esta noche, previsto para la hora 20.00 si todos los resultados de los test rápidos que se realizarán hoy no generan nuevos inconvenientes. En el caso de que los albos registren dos positivos más de futbolistas que hayan jugado al menos dos partidos y 45 minutos como mínimo en cada uno, se podría suspender la final. Nacional tiene tiempo reglamentariamente de solicitar la suspensión hasta la hora 16.00.

LAS CLAVES. Los dirigidos por Martín Ligüera tienen la ventaja de llegar con tres días más de descanso que Rentistas. Mientras Nacional descansa desde el lunes tras el triunfo contra Deportivo Maldonado del domingo a la noche, los “Bichos Colorados” jugaron la semifinal el miércoles, con la carga emocional que ese encuentro tuvo en sus jugadores.

Si bien Nacional tiene a varios jugadores ausentes por COVID-19, Rentistas tiene a algunos jugadores que serán evaluados hoy para determinar si pueden ser tenidos en cuenta. Andrés Rodales, Gonzalo Vega y el argentino Carlos Villalba presentaron molestias musculares tras ese partido.

Alejandro Cappuccio seguramente realice un planteamiento similar al que hizo con Liverpool, ya que sabe que no puede salirle a jugar de igual a igual a Nacional. Por ende, si ese hecho acontece, será clave para los albos concretar las situaciones de gol que pueda generar (en lo que fallaron los negriazules). Si bien no ha sido una virtud de Nacional la creación de juego, y en general logra llegar al arco rival gracias a sus extremos, tiene jugadores de calidad en ofensiva. Uno de ellos es Gonzalo Bergessio, quien puede aprovechar a dos zagueros que no están acostumbrados a jugar juntos como Damián Malrechauffe y Maxi Amondarain.

Rentistas deberá tener bien aceitado la marcación sobre los extremos de Nacional si pretende tener éxito en la final.