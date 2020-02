Nacional no tiene opción: es ganar o ganar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Van apenas dos partidos oficiales en la temporada, pero para Nacional pareciera que fueran cinco. Es que las dos derrotas -contra Liverpool y Rentistas- pegaron duro y los hinchas están impacientes por un triunfo. También por ver a un Nacional mejorar en su funcionamiento colectivo, pero lo primordial es el resultado.

Nacional necesita ganar como sea. No sólo por sus hinchas y para calmar las aguas, sino por el mismo plantel, para agarrar confianza y seguir apostando a la forma de jugar que pregona su entrenador Gustavo Munúa.

La cita de los tricolores es a la hora 20.00, en el Estadio Centenario, contra Cerro Largo, un equipo que ha sabido amargarle el día más de una vez. Y no hay que ir muy lejos, porque el 3 de noviembre, en el marco del Torneo Clausura, los arachanes vencieron a Nacional 1-0 con un gol sobre el final de Matías Tellechea.

Cerro Largo llega al encuentro después de ganarle a Danubio en el Ubilla de Melo por 1-0 y así levantar anímicamente a un plantel que había quedado eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palestino con un 5-1 adverso contundente en Santiago.

MEDIDAS. Munúa apelará hoy a algunas variantes, buscando levantar el rendimiento de sus dirigidos en el Centenario.



Por lo pronto ingresará Armando Méndez al lateral derecho en lugar del suspendido Ayrton Cougo, lo que implicará la modificación de puesto de Mathías Suárez, que pasará a marcar la banda izquierda.

También estará en la oncena Santiago Rodríguez, de buen ingreso contra los “bichos colorados”. Entrará por Pablo García, quien llamativamente quedó afuera de los convocados por el entrenador de los tricolores.



No se descarta una tercera variante, que podría ser el ingreso del volante central fernandino Emiliano Martínez.

Algo que tiene que mejorar Nacional es el retroceso defensivo, en los que ha sufrido y ha fallado tanto en los partidos de preparación (como contra Atlético Rafaela), como en la final de la Supercopa Uruguaya y en el debut del Apertura, algo que quedó en evidencia en el primer gol que marcó Maximiliano Falcón.

ARACHANES. Danielo Núñez no podrá contar con Hugo Magallanes debido a que está a préstamo de Nacional. Por esa razón, el entrenador de Cerro Largo cambiará la zaga, la que tendrá al argentino Agustín Heredia y a Robinson Martín Ferreira.



Todavía Núñez no tenía definido, algo que confirmará esta mañana, si Mauricio Gómez será titular, después de la rápida recuperación que tuvo el lateral tras la perforación de tímpano que sufrió en el primer partido de la temporada contra Palestino. Si no juega el exWanderers y Defensor Sporting, entrará en la oncena Mauro Brasil.



El que si será titular en la visita es el goleador Enzo Borges.

Ficha del partido

Estadio: Centenario

Hora: 20.00

Televisa: VTV

Árbitro: Andrés Cunha

Asistentes: Richard Trinidad, Sebastián Silvera

Cuarto árbitro: José Burgos

Nacional (probable): Mejía; Méndez, Corujo, Laborda, Suárez; Yacob, Carballo; Ocampo, Castro, S. Rodríguez; Bergessio.

DT: Gustavo Munúa



Cerro Largo (probable): Aguerre; Gómez, Heredia, Ferreira, Etcheverry;

H. Pereira, Cayetano, Sánchez, Müller; T. Fernández, Borges.

DT: Danielo Núñez.