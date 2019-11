Nacional necesita reencontrarse con los goles de Bergessio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Más de lo que ha dado no se le puede pedir a Gonzalo Bergessio. Lleva 40 goles en dos años, 20 de ellos anotados en esta temporada, gracias a los 17 por el Campeonato Uruguayo y los tres que marcó en la Copa Libertadores.

Pero cuando no anota el capitán, se nota. Es que por momentos del año, la dependencia de los goles del cordobés fue muy grande y este es uno de ellos.

Bergessio hace tres partidos y medio que no logra anotar un gol para Nacional.

Después de hacer la apertura en el 2-0 a Fénix en el Gran Parque Central en el minuto 45, no le pudo hacer goles a Progreso, Peñarol y Defensor Sporting.

En esos tres partidos los únicos dos goles que hizo Nacional fueron gracias a jugadas de pelota quieta: Mathías Laborda anotó a la salida de un córner para el 1-0 a los “gauchos”, y Felipe Carballo abrió la cuenta de tiro libre en el encuentro que luego Nacional perdió con Defensor Sporting.

Pero lo más preocupante es que Bergessio casi que no tuvo situaciones de gol en esos partidos. No fue por un tema de ineficacia del cordobés, sino más que nada porque no se le generaron las situaciones. Y eso habla a las claras de una merma futbolística del equipo en la generación del juego.



Ya los extremos no generan tanto juego como antes, los laterales están cansados en el final de temporada (principalmente Matías Viña, la figura del equipo, también por el trajín de la selección), mientras que los volantes ofensivos no han logrado destacarse.

Así, apenas le podemos contabilizar dos situaciones claras de gol a Bergessio: una media vuelta contra Progreso en una jugada de derecha al medio que él mismo se generó en el primer tramo del partido; y el fuerte cabezazo contra Sebastián Fuentes después que Nacional se había puesto 1-0 en el Franzini, donde el arquero se lució con flor de atajada. No ligó el argentino, porque en esa incidencia definió bien, como indica el manual.



Nacional pasó de hacer 15 goles en siete partidos, a marcar apenas cinco en seis. Los números hablan por sí solos.