Nacional lleva 315 minutos sin recibir goles de Peñarol

No deja de ser un dato netamente estadístico, y con poca incidencia previo al clásico de esta tarde (hora 17.00, Estadio Centenario) entre Nacional y Peñarol, pero no por esas razones es menos importante: los tricolores hace 315 minutos que no reciben goles de los aurinegros, es decir, igual a tres partidos y medio.

El último gol de Peñarol a Nacional fue en el clásico del Torneo Apertura y fue en contra, cuando Guzmán Corujo marcó en su propio arco en el Campeón del Siglo, tanto que le permitió a los carboneros empatar el encuentro, lo que a la postre sería el resultado final. Antes abrió el marcador Cristian Rodríguez, también en contra.

El gol del zaguero tricolor fue en tiempo de adición del primer período.



Después, Nacional logró mantener el arco en cero: 3-0 terminó el clásico del Intermedio, 0-0 el del Clausura y 2-0 la final del último torneo corto de la temporada.

De los 315’, 225’ son responsabilidad del arquero panameño Luis Mejía, que nuevamente será titular en la final de esta tarde.



Los restantes 90’ son obra de Sergio Rochet, quien atajó en el clásico del Intermedio.

Además del dato estadístico, Nacional ha logrado minimizar las virtudes ofensivas de Peñarol, porque más allá de que no le anotaron goles, tampoco el rival generó muchas situaciones, todo lo contrario. En ninguno de esos clásicos que los albos mantuvieron su arco en cero, los guardametas fueron figura, aunque tuvieron alguna buena intervención, como la atajada del panameño contra el tiro de Agustín Canobbio en el clásico del miércoles (a los 8’), partido que ganó Nacional y le permitió llegar con ventaja al duelo de hoy, porque en caso de triunfar el conjunto de Álvaro Gutiérrez será este domingo ya Campeón Uruguayo.

El único clásico del año en el que Peñarol le anotó un gol a Nacional por intermedio de un futbolista propio fue en la definición de la Supercopa Uruguaya, el 3 de febrero, cuando el “Cebolla” Rodríguez empató el partido a los 63’, luego de que Marcos Angeleri abrió el tanteador a los 36’. Esa noche ganó Nacional por penales.