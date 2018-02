Nacional le hizo ocho a Sport Huancayo

Nacional le propinó un contundente 8-0 a Sport Huancayo de Perú por la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores Sub 20 que se está disputando íntegramente en el Estadio Centenario y que tuvo a primera hora el triunfo de Independiente del Valle de Ecuador 5-0 contra Colo Colo, mismo resultado que los tricolores habían obtenido frente a los trasandinos.



Nacional empezó formando con Franco Israel; Leandro Lozano, Mathías Laborda, Nicolás Rodríguez, Santiago Merlo; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Juan Manuel Sanabria, Alfonso Trezza; Thiago Vecino y Guillermo May.



Los dirigidos por Rudy Rodríguez ya iban 4-0 en la primera parte de un encuentro que volvió a tener un buen marco de público.

En el primer tiempo marcaron Guillermo May (3’) —que ya le había hecho un hat-trick a Colo Colo— , Thiago Vecino a los 38’, Joaquín Trasante a los 41’ y Alfonso Trezza sobre los 45’.



En el complemento lelgaron otro cuatro goles. El habilidoso Juan Manuel Sanabria puso el 5-0 a los 66’; Sebastián Paz, que entró en el segundo tiempo colocó el sexto tanto tricolor a los 78’, mientras que pusieron cifras definitivas Ronaldo Barrios sobre el minuto 80 y Vecino nuevamente a los 84’.



Vale recordar que el conjunto peruano ya había caído 6-1 contra Independiente del Valle en un grupo que se tornó muy desparejo.

Son tres los grupos y a semifinales avanza el primero de cada serie y el mejor segundo. Nacional definirá su pasaje a la definición el domingo ante Independiente del Valle a las 16.30.