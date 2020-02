Nacional inicia la defensa del título frente a Rentistas

Cambia, todo cambia. Cambió la temporada del fútbol uruguayo, cambió el entrenador en Nacional y con él el estilo de juego del equipo y también los desafíos. Lo que no cambió es la ambición del club tricolor, que hoy sale a defender el título del Campeonato Uruguayo y para ello visita en el Estadio Centenario a Rentistas desde las 19.30 horas.

La vuelta de Gustavo Munúa al banco del bolso es uno de los aspectos destacados de la jornada. El entrenador había dejado el club en junio de 2016 y hoy dirigirá nuevamente un partido oficial en su segundo ciclo en la institución. En medio pasó por Liga de Quito en Ecuador y en el fútbol español por la filial del Deportivo La Coruña y el Cartagena.

Pero en esta ocasión el exgolero tendrá el desafío de ser campeón, algo que no logró en su pasado ciclo. En esta ocasión llega al club en un momento de estabilidad, dado por el título de campeón uruguayo obtenido por el club en la pasada temporada, por lo cual ahora el desafío en el año pasó a ser retener el trofeo y lograr el bicampeonato.

Aunque de la pasada temporada a la actual hubo muchos cambios en el plantel. El más pesado es el de Matías Viña, elegido Mejor Jugador del Campeonato Uruguayo en 2020 por la AUF y por la Encuesta El País, pero también quien más minutos sumó en la pasada campaña del Campeonato Uruguayo.

Tampoco están futbolistas con mucho peso en el título, como Felipe Carvalho (2487 minutos en el Uruguayo), Guillermo Cotugno (2380’) -dos a los que se decidió no renovarles el contrato-, Rafael García (2293’) y Matías Zunino (2000).

Dentro de los jugadores que llegaron, hoy se podrá ver a Claudio Yacob, el volante central argentino en el cual hay mucha esperanza depositada; el zaguero paraguayo Miguel Jacquet y el volante-lateral Ayrton Cougo, que en puestos más adelantados ha sido figura en el pasado en Defensor Sporting, pero está cubriendo el lugar en el lateral izquierdo. Mathías Suárez esperará su momento en el banco, mientras que el recién llegado Agustín Oliveros puede ser el marcador de punta zurdo para el futuro.

Lo que también pone sobre la mesa hoy Nacional es su renovada forma de juego. Del estilo de Álvaro Gutiérrez al de Munúa, con la salida del juego por abajo y la velocidad. Brian Ocampo puso varios golazos en la pretemporada y Gonzalo Castro mostró una posición distinta, dejando el carril zurdo para ocupar un lugar central en la cancha.

Lo curioso es que hoy Nacional juega sus primeros minutos en el Uruguayo 2020 (luego de jugar la Supercopa Uruguaya en Maldonado) en el mismo estadio donde cerró la temporada 2019: el Estadio Centenario.

Por su parte, Rentistas hace su regreso a Primera División con la continuidad del técnico que le dio el ascenso (al haber ganado el tercer cupo). La dirigencia logró la continuidad de la mayor parte del plantel, pese a haber tenido bajas claves en arco, defensa y ataque.

Los “Bichos Colorados” tuvieron las incorporaciones de jugadores con experiencia en Primera como Alexis Rolín y Yonatan Irrazábal, además de algunos futbolistas con roce internacional como Maximiliano Lemos, Maximiliano Amondarain y Robert Ergas que le permitirán pelear por mantener la categoría.

Primeros minutos para ambos lados. Una victoria les permitirá arrancar el año con el pie derecho y trabajar tranquilos para la semana siguiente. La pelota está en juego.

en el centenario

Los detalles del partido

Rentistas: Y. Irrazábal, A. Rodales, M. Falcón, A. Rolín, R. Ergas, M. Abisab, R. Cristobal, C. Villalba, C. Olivera, R. César y G. Vega. DT: Alejandro Cappuccio.

Nacional: L. Mejía, A. Méndez, M. Laborda, M. Jacquet, A. Cougo, C. Yacob, F. Carballo,

P. García, G. Castro, B. Ocampo y

G. Bergessio: DT: Gustavo Munúa.

Arbitro: Árbitro: Daniel Rodríguez Asistentes: Carlos Barreiro y Alberto Píriz.

Estadio: Centenario.

Hora: 19.30.

Televisa: VTV.