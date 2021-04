Nacional podría incorporar otro delantero: el número uno lo tiene Gonzalo Vega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mayoría de la dirigencia de Nacional sostiene que el plantel conformado para la temporada 2021 está prácticamente cerrado. En términos de porcentaje, se asegura que en un 80% está todo abrochado y que ese 20% pendiente es lo que podría permitirle a Gonzalo Vega retornar al club.

En principio hasta el propio entrenador Alejandro Cappuccio entregó su opinión a la directiva sobre la actual constitución del plantel, dejando en claro que "ya está completo", pero también dejó entrever que en caso de querer llevar adelante alguna incoporación más esa podría ser la de Vega, debido a su habilidad en el uno contra uno y al aporte de gol que puede entregar al equipo.

En Nacional, antes de la llegada de Cappuccio, se manejaba con insistencia la posibilidad de ir en la búsqueda de un atacante que juegue por afuera y las características de Vega se ajustan a lo pretendido. Esto lo pone en la primera línea de consideración, pero sin desesperación.

Esto implica que una negociación por su fichaje, que debería llevarse adelante antes del viernes, porque ahí vence el plazo para presentar la lista de la Copa Libertadores, tendrá que ser sin costo.

Rentistas, según supo Ovación, no estaba dispuesto a entablar un acuerdo que no incluyese algún pago por el jugador, por lo que las cesiones anteriores de Emiliano Villar y Joaquín Sosa no fueron consideradas como parte de esta operación.