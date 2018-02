Este Nacional también ilusiona

Nacional debutó en la Copa Libertadores Sub 20 con un categórico 5-0 a Colo Colo gracias a tres goles de Guillermo May, otro de Thiago Vecino y el quinto de Brian Ocampo.



El certamen se está disputando íntegramente en el Estadio Centenario y tiene libre ingreso. Este lunes los fanáticos tricolores llenaron la tribuna América, que fue la única que se habilitó, y le dio un especial colorido a un partido que fue entretenido.



El técnico Rudy Rodríguez mandó a la cancha a Franco Israel; Leandro Lozano, Nicolás Rodríguez, Mathías Laborda, Santiago Merlo (64’ Agustín Chopitea); Emiliano Martínez (59’ Emiliano Sosa), Joaquín Trasante, Juan Manuel Sanabria, Brian Ocampo; Guillermo May y Thiago Vecino (58’ Santiago Rodríguez).



La primera jugada de peligro la tuvo Colo Colo, pero Israel (que hizo la pretemporada con el primer equipo del “Cacique”) tapó el mano a mano con un notable gesto técnico. Ya a los 19’, May anotó el primer gol después de una buena jugada de Brian Ocampo por derecha. Precisamente, el número 13 de Nacional también hizo la asistencia para el segundo gol, que nuevamente fue de May, esta vez de golpe de cabeza.



El atacante Thiago Vecino puso el tercero y así se fueron al descanso. Nacional fue ampliamente superior contra un equipo chileno que marcó muy mal durante los 45’.



En el complemento los tricolores bajaron la intensidad, pero aún así marcaron dos goles más. El cuarto fue una joyita de May, que picó la pelota para su hat-trick, y el cuarto fue un golazo con un tiro fuerte y desde lejos de Ocampo.



Ahora Nacional se enfrentará por el Grupo C a Sport Huancayo de Perú el jueves a la hora 18.45.