Nacional hizo méritos, pero Inter le dio un golpe con Guerrero

Nacional jugó con la intensidad y la concentración que el partido requería. Para minimizar los errores, es imprescindible jugar con la postura que lo hicieron los tricolores anoche en el Gran Parque Central por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero una desatención y cúmulo de errores pasando el minuto 89, le costó caro. Felipe Carvalho no estuvo preciso cerca de la mitad de la cancha y después no fue bueno el retroceso de los albos, Matías Viña no llegó a cerrar y Paolo Guerrero puso el inmerecido 1-0. La única clara que le quedó al peruano en el juego (sólo había tenido un remate en el primer tiempo que pegó en un defensa) y la mandó al fondo de la red contra Sergio Rochet.

¡INTER LO GANÓ EN LA ÚLTIMA!#LibertadoresxFOX | Reviví lo mejor del triunfo del conjunto de Porto Alegre en casa de Nacional con el agónico gol de Paolo Guerrero. pic.twitter.com/FkJ2nfG0lo — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 25, 2019

Por algo es de los mejores centrodelanteros del continente. Por algo es el líder de Perú, el vicecampeón de América. Guerrero es Guerrero y no perdona.



Hasta ese momento, tanto Carvalho como Guzmán Corujo habían controlado bien al centrodelantero de Inter. La defensa respondió durante 89 minutos, al punto que los gaúchos generaron riesgo con remates a distancia: uno de Patrick en la primera parte, uno del lateral Bruno que tapó Rochet, y otro de Rafael Sobis que rozó el vertical.

Sacando los 15 minutos iniciales, cuando no encontró la pelota, Nacional manejó bien el balón, con criterio. Tuvo 15’, promediando el primer período, en que el juego colectivo sobresalió, con el destaque de Gabriel Neves en el mediocampo, las subidas de Guillermo Cotugno por la derecha, las arremetidas de Matías Zunino, la precisión de Gustavo Lorenzetti y el ímpetu de Gonzalo Bergessio, el cordobés que tuvo dos situaciones de gol clara (una en el palo, la otra apenas afuera) que bien le pudieron dar el triunfo parcial a Nacional en su casa.

Patrick fue el que más complicó en la visita, porque su velocidad y técnica le hicieron sacar faltas y gravitar en la ofensiva. Tanto “Nico” López como Andrés D’Alessandro no tuvieron una buena noche (bien controlados), aunque se destacó la pegada del “10” en pelotas quietas.

El segundo tiempo fue menos vistoso. A los 50’ Neves sorteó la defensa con un pase por elevación, pero cuando Bergessio iba a definir se la sacaron justo. Otro pase de Neves, fuerte y rastrero, dejaba a Kevin Ramírez solo contra el arquero, pero el riverense no logró desviar la pelota.



El ingreso de Pablo Barrientos fue importante, aunque varios de los tricolores ya estaban extenuados y a Nacional le costó crear peligro. Cuando el empate no le caía tan mal a ninguno de los dos por cómo había sido el trámite, apareció Guerrero y sentenció el juego.



Final del juego Nacional 0-1 Inter Nacional había jugado para tener chances, las logró pero le faltó la eficacia que tuvo Inter. Paolo Guerrero, en la que tuvo al final del partido, anotó y le dio la victoria al colorado de Porto Alegre. La próxima semana se define en el Estadio Beira-Rio.

Gol de Inter 90' Paolo Guerrero no perdona Matías Viña no llegó a cortar el pase para el delantero peruano, que definió de primera y cruzado para el palo más lejano de Sergio Rochet.

Arriesga un poco más "Guti" 86' Carballo entró por Rafa García Gutiérrez le quitó altura al equipo para defender en las pelotas quietas y le dio mejor manejo de pelota en el medio. Felipe Carballo entró por Rafa García.

Cambio de posiciones y nombres 81' El "Chory" entra por Cotugno

El ingreso de Gonzalo Castro le da el lateral derecho a Zunino, por la salida de Guillermo Cotugno, y deja al "Chory" en zona de volantes.



El "Guti" cambia el armador argentino 72' Barrientos por Lorenzetti Álvaro Gutiérrez mueve el banco por primera vez con un cambio de nombres. Gustavo Lorenzetti, que hasta hace una semana no jugaba más de 30 o 40 minutos, sale a los 72' para dar ingreso a Pablo Barrientos. Debut del "Pitu" en Nacional.



Primero del partido 61' Se va Nico López; ingresa Sobis Apenas pasada la hora del partido dejó la cancha el uruguayo ex Nacional del Inter, el "Diente" López, para dar ingreso al experiente Rafael Sobis.



¡Empezó el complemento!

Nacional 0-0 Inter Sin cambios en los equipos, Nacional e Inter salen a jugar el segundo tiempo del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¡Fin de la primera parte! Movidos primeros 45 minutos A Nacional no le quedó grande el Inter de Porto Alegre. Fue mejor que el equipo brasileño, yendo de menos a más en el primer tiempo y contando con las chances más claras.

28' Le faltó precisión a "Lavandina" Bergessio tuvo la tercera seguida tricolor A los 28' una jugada entre Lorenzetti y Zunino dejó en carrera al arco a "Lavandina", que la picó ante la salida de Marcelo Lomba pero se fue desviada.

25' La tuvo Zunino La sacó con el puntín Lomba Zunino tuvo una segunda chance para Nacional, atajada con la punta del pie por el golero de Inter.

24' Tiro en el palo de Nacional

Bergessio con un remate cruzado Un centro desde la izquierda la tomó el goleador argentino al borde del área y su tiro cruzado dio en el vertical para irse afuera.