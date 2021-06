En Nacional no hay decisión sobre la continuidad de Ignacio Lores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de una salida polémica de Wanderers, porque se fue del club con contrato vigente por no sentirse cómodo, en octubre del 2020 Ignacio Lores llegó a Nacional con expectativa, producto de las buenas actuaciones que había tenido con los “bohemios”.

Su paso por lo tricolores hasta ahora no fue lo que se esperaba, ya que jugó poco y no pudo demostrar sus virtudes, pese a que tuvo oportunidades. Ahora, Nacional debe tomar una decisión ya que el contrato del mediapunta vence a fin de este mes. Desde Nacional le confirmaron a Ovación que todavía no hay una postura frente al tema, ya que “en esto del fútbol todo es muy dinámico”.

Lo que está claro es que la opinión del entrenador Alejandro Cappuccio será importante para una posible renovación o, en su defecto, para dejarlo en libertad de acción.

En ocho meses en Nacional, Lores lleva disputados 23 partidos entre el Campeonato Uruguayo y la Copa Libertadores, donde en siete de ellos fue titular. No ha convertido goles y lleva 766 minutos jugados. Si tenemos en cuenta este número, apenas completó cinco partidos.

Con Cappuccio, el extremo apenas jugó cinco partidos y solamente contra Cerro Largo, en la derrota 2-1 en el Gran Parque Central, fue titular ante la ausencia de Brian Ocampo. En ese encuentro no tuvo un buen rendimiento y salió en el entretiempo. En esos cinco partidos apenas suma 73 minutos disputados.

Por sus números (tampoco ha convertido goles), es poco probable que Ignacio Lores siga en Nacional, pero habrá que esperar hasta el 30 de junio para conocer la última decisión de los albos. Mientras, el jugador buscará otras oportunidades para mostrarse.