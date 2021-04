Gonzalo Vega: "Siempre quise la revancha con el club que me formó como jugador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Vega, exfutbolista de Rentistas, es una de las incorporaciones de Nacional para la próxima temporada y podrá disputar la Copa CONMEBOL Libertadores ya que integra la lista de buena fe del conjunto de Alejandro Cappuccio.

El delantero surgió de la cantera del tricolor, pero luego no pudo afianzarse en la plantilla profesional, por lo que estuvo a préstamo en varios equipos y terminó emigrando de la institución. Tras su vuelta al club que lo vio nacer, Vega brindó una entrevista para NacionalTV y contó que estaba esperando esta oportunidad. “Siempre quise la revancha en Nacional porque pasé muchas cosas con el club que me formó como jugador", expresó el jugador.

Además, recordó cómo fue el momento de su salida del los tricolores: "Me acuerdo que firmé por cinco años y me fui a préstamo. Después no pude agarrar continuidad, rompí vinculo con Nacional y llegué a un acuerdo con Sud América, pero siempre me quedé con esa espinita del regreso".

Por otra parte, el jugador que tiene el visto bueno de Alejandro Cappuccio, con quien ya compartió plantel en el "bicho colorado", se refirió a las virtudes del nuevo técnico del tricolor: "Es un entrenador muy positivo, ante la adversidad siempre trata de ir para adelante y no reprocharle al jugador". En cuanto a lo futbolístico, añadió que es un técnico "que sabe mucho y, con los jugadores que hay acá, puede conseguir cosas importantes".

Respecto de la integración del plantel del albo, Vega manifestó que "es un poco raro todo porque te encontrás con jugadores de elite como D'Alessandro, por ejemplo, pero también te encontrás con jugadores de las juveniles que te hacen acordar a vos mismo". El futbolista de 28 años se mostró confiado en la habilidad del equipo: "No tengo duda de que hay un plantel rico en jugadores y con muchísimo talento", señaló.

Por último, se refirió al rol que ocupará en el elenco de Cappuccio y expresó que viene "a aportar desde donde toque" y que, si no integra el once titular, alentará a sus compañeros desde afuera. Y remató: "Siempre digo lo mismo; hay que ser positivo y mirar hacia adelante".