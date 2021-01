Nacional: Gonzalo Castro asumió el error del plantel y se emocionó en una entrevista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Castro rompió el silencio en la tarde de este miércoles, en declaraciones que brindó al programa Último al Arco, de la radio Sport 890. El "Chory" se refirió al acto de indisciplina de un grupo de jugadores, habló de la decisión de Nacional de no renovarle y de cómo tiene pensado que siga su carrera como futbolista. Eso sí, aclaró que seguirá jugando y que la idea es quedarse en Uruguay.

El "Chory" dijo: "Tengo claro que voy a seguir jugando. Terminé el año jugando y físicamente puedo seguir dándole algo al equipo que llegue y demostrar que todavía puedo ser parte de este fútbol. Con los años uno va perdiendo cosas pero también va ganando otras. El tema del futuro lo tengo claro, pero hasta que no haya algo más concreto y oficial prefiero dejarlo ahí tranquilo antes que dar noticias que después no se puedan confirmar".

"El lunes 14 tuvimos una charla con todo el equipo y ahí se habló. Habló el que tuvo que hablar, el que quiso disculparse y el que quiso dar su opinión. Éramos alrededor de 40 o 50 personas y sabíamos que se podía disparar algo. Se disparó casi todo”, señaló Castro sobre lo que sucedió el día después de que se rompiera la burbuja sanitaria de Nacional en el Hotel Regency producto del ingreso de tres mujeres al lugar, y que fue difundido por Ovación el lunes 21 de diciembre.

El "Chory" agregó que "empezaron a hacerse mil especulaciones porque se habló de 12 jugadores que estaban de fiesta con tres mujeres. Al no dar nombres, todos tuvimos problemas en nuestras casas. Hay temas de familia en el medio y donde salgan los nombres, esto va a ser mucho más grande. Esto le hace daño al que está ahí adentro y a Nacional. Hubo un error del grupo, de todos los que estábamos en la burbuja".

“El primer llamado que tuve fue el de mi señora. Son temas muy delicados por los que hay que pedir perdón como grupo, porque al no darse los nombres se involucra a todos y algo pasó. Después qué hizo uno y qué hizo otro, quedó clarísimo el lunes entre los que hablamos. Los problemas de casa tienen que quedar en casa. Me siento responsable por la situación, como deberíamos sentirnos la mayoría. Hay que tener responsabilidad y asumirla”, añadió el mediapunta, que había llegado a los tricolores en 2018 después de dejar el fútbol español, en el que jugó varias temporadas.

La no renovación

“Hasta antes del clásico nadie me insinuó que fuera a renovar o no, por lo que venía con una sensación rara porque algunos compañeros ya estaban renovando desde junio o julio. Pensaba que yo era el próximo. Jugamos el clásico el 13 de diciembre y nadie vino a hablarme de la renovación, por lo que tenía esa duda sobre qué iba a pasar", contó Castro.

Y añadió sobre su no renovación: “Decurnex y Balbi sabían que yo estaba en Maldonado y tuvimos una charla de unos 45 minutos. Me dijeron que no iban a renovarle a ninguno de los que estuvieron en la burbuja y que no se iban a hacer excepciones. Yo soy un empleado y estando de acuerdo o no con las decisiones son ellos los que las toman, por lo que no puedo hacer más nada que acatar la orden”.

La entrevista con Último al Arco tuvo momentos de emoción, al punto que Castro no aguantó las lágrimas. “Hasta el 30 de diciembre no supe si me iban a renovar o no, y seguí entrenando porque era consciente de que se venía una final y tenía que estar en forma. Desde el 30 no he hecho más que jugar al fútbol tenis con mis hijos”, comentó.

“Mi señora, en 18 años que tengo de carrera, nunca había hecho un comentario sobre mi trabajo. Ella sabe lo que he dado yo por Nacional y a lo que he renunciado. Por ese lado creo que vino ese descargo. Gracias a Dios se demostró que tengo una familia muy unida y en las redes sociales se vio el apoyo de la mayoría de la gente y de ex compañeros”, subrayó con emoción y orgullo.

El Chory también hizo referencia a que su hermana Juliana, haya tomado la decisión de dejar a los tricolores, donde es la máxima goleadora: "La decisión de irse es de ella. Lo que pasó conmigo seguramente influyó mucho en la decisión que tomó. Capaz que ella también sabe y ve cosas y entendió que la decisión que se estaba tomando no era la correcta. Capaz que tiene otros motivos y ella los puede explicar mejor. Pero está claro que del club también se va una historia del fútbol femenino.

Por último, Castro señaló que no le guarda rencor a Nacional y que en caso de que lo llamen volvería a jugar, porque "es el club que amo".