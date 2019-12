Nacional goleó y ganó la Anual, pero tiene poco para festejar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya se había desatado el festejo tricolor en la cancha y en la tribuna cuando cayó el baldazo de agua fría sobre el Centenario: gol de Peñarol, triunfo y un clásico en el horizonte para definir el Clausura.

La alegría por el 3-0 sobre Juventud se aplacó rápidamente. La goleada, el triunfo y hasta la obtención de la Tabla Anual no tuvo el mismo sabor. Las caras volvieron a lucir como en el primer tiempo, cuando los hinchas reflejaban la preocupación por el bajo nivel del equipo.

Luego de 45 minutos, Nacional volvía a mostrar casi los mismos problemas que tuvo la semana anterior ante Rampla Juniors. Por segundo partido consecutivo enfrentaba a un conjunto que ya había perdido la categoría y no podía marcar en el juego la diferencia que mostraba la tabla.

El 4-2-3-1 por el cual volvió a apostar Álvaro Gutiérrez no funcionó y básicamente ello ocurrió porque los tres mediocampistas ofensivos jugaron un mal partido. Pablo Barrientos falló pases, no logró filtrarlos entre la defensa de Juventud y terminó jugando muy lejos de la zona de influencia.

Matías Zunino jugó uno sus peores partidos, fallando también una gran cantidad de entregas y no encontrando la forma para que la banda derecha generara peligro. Igual, fue el que tuvo la jugada más clara para anotar cuando a los 27 minutos metió una volea dentro del área que terminó con el balón golpeando el vertical.

Matías Zunino protege la pelota ante Diego Rodríguez. Foto: Marcelo Bonjour

Gonzalo Castro tampoco hizo un buen primer tiempo, porque no logró asociarse nunca con Matías Viña para generar un circuito explosivo por la izquierda.

Ese panorama futbolístico, que presentaba a un equipo tricolor lento, sin profundidad ni movilidad para romper las líneas, se veía agravado por los nervios que generaba las noticias que llegaban desde el CDS, donde Peñarol le ganaba a Cerro Largo, con lo que se estaba quedando con Clausura, Anual y Uruguayo.

Hay un viejo dicho: el gol es el principal cambio táctico. Y vaya si lo fue para Nacional. A los 47’ Bergessio transformó en el 1-0 el penal bien sancionado de Bogado sobre Corujo y se terminaron los problemas para el tricolor.

Santi Rodríguez entro y le dio otra chispa al ataque tricolor. Foto: Marcelo Bonjour

A diferencia de Rampla, Juventud fue mucho menos ofensivo. Prácticamente no generó peligro, por lo cual no se avizoraba cómo haría para empardar el marcador. Y no lo hizo.

Ya con otra actitud luego de la ventaja, Nacional comenzó a llegar por la izquierda y el ingreso de Santiago Rodríguez por “Pitu” Barrientos fue clave, porque le dio otra chispa a la ofensiva, anotó el 2-0 y luego le puso un gran taco a Bergessio para el tercero.

La Anual está asegurada, pero si no gana el Clausura de nada servirá.