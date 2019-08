Nacional: Felipe Carballo y Armando Méndez hicieron méritos para tener más minutos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La rotación que realizó Álvaro Gutiérrez en Nacional por diferentes situaciones (tarjetas amarillas y lesiones) sirvió para ver como titulares a jugadores que habitualmente no lo son, como fueron los casos de Armando Méndez, Felipe Carballo y Mathías Cardacio.

El lateral derecho jugó un partido completo en el triunfo ante Juventud. La principal virtud estuvo en la concentración, y logró plasmar en la cancha la intensidad con la que entrena a diario, uno de los aspectos que lo llevaron a quedarse con la titularidad y ganarle el puesto a Agustín Sant’Anna.



Está claro que en el clásico el titular será Guillermo Cotugno, que viene teniendo un buen semestre, pero Méndez se ganó ser tenido en cuenta con más asiduidad, más teniendo en cuenta que también puede jugar como volante externo.



Otro que cumplió con las expectativas fue Carballo, que pese a los pocos minutos que viene teniendo, no se notó su falta de competencia de manera oficial.



El primer tiempo lo jugó con mucha intensidad y fue él quién manejó los tiempos del equipo, como habitualmente lo hace Neves. Además, es un jugador que saca correctamente la pelota jugando desde el fondo. Por si fuera poco, cubrió muy bien los espacios de los laterales cada vez que se fueron al ataque.



Cardacio tuvo una tarde prolija con un gol a distancia en los descuentos. El “Bochita” fue de menos a más en su rendimientos y realizó buenos quites sobre el final.



Otro que volvió a jugar fue Sergio Rochet. Tuvo una buena atajada y no salió en un par de centros que lo ameritaban. No tuvo mayores sobresaltos.