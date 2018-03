Nacional no tuvo su mejor rendimiento y perdió los primeros puntos

Primer tiempo:

Nacional salió decidido a llevarse por delante a Estudiantes y en los primeros minutos generó varias situaciones de peligro sobre el arco de Mariano Andújar.

Diego Arismendi tuvo la más clara del tricolor en ese comienzo vertiginoso de partido para el equipo de Alexander Medina que bien pudo abrir en esa acción el marcador en el juego aéreo.

De pelota quieta o intentando desbordar por los costados, el ataque tricolor ganó terreno e iba en busca del primer gol de la noche.

Pero ese aluvión tricolor no duró demasiado. Estudiantes se afirmó en la cancha, entró en partido y lejos de generar peligro, ajustó las líneas en defensa y al tricolor ya no se le hizo tan fácil atacar.

La mitad de la cancha a esa altura, promediando el primer tiempo, una zona muy transitada por los dos equipos que desde ahí intentaban generar su juego.

Con Fucile, Zunino y Viudez jugando por la derecha, Nacional tuvo un buen tándem ofensivo aunque sin mayor profundidad para habilitar a Sebastián Fernández, el único atacante de aérea.

El “Pincha” mientras tanto, tuvo al “Chapu” Braña como su hombre de contención y pocas ideas en el ataque liderado por Lucas Rodríguez.

Hasta que a los 33’ tuvo la más clara hasta ese momento con una buena incursión en ofensiva por la derecha y una habilitación para Melano, que quedó mano a mano con Conde pero Fucile lo achicó bien de atrás y el atacante argentino no pudo definir bien en él área.

A los 38’ respondió el local y Sebastián Fernández sacó un fuerte remate desde afuera del área que Andújar sacó al córner en otra de peligro para el tricolor y a los 41’ Christian Oliva también probó desde lejos pero sin gran puntería tras una buena corrida individual por la izquierda.

Fue Nacional el que hizo y mereció más para abrir el marcador, aunque el cero no se rompió en el Gran Parque Central en esos primeros 45'.

Segundo tiempo

El rendimiento de Nacional no fue el mismo del inicio del encuentro y eso se sintió, el equipo no jugó de igual manera aunque intentaba generar en ofensiva.

Estudiantes no se salió en ningún momento de su esquema con las líneas de zagueros y volantes bien juntas, impidiéndole al tricolor llegar con claridad al arco de Mariano Andújar.

El "Pincha" defendió bien y trató de soltarse en el ataque, pero no tuvo demasiadas situaciones de gol en el comienzo del complemento.

Alexander Medina hizo los cambios buscando refrescar el ataque y mandó a la cancha a Gonzalo Bergessio, a Gonzalo Bueno y a Sebastián Rodríguez ya cuando el partido entraba en su recta final.

El tricolor, volcado al ataque, dejó espacios atrás y empezó a darse el trámite que venía a buscar Estudiantes, que a los 84' tuvo la más clara del partido luego de que fallara Diego Arismendi a la hora de cerrar y la pelota le quedara a Juan Otero, quien mano a mano frente a Esteban Conde, mandó el balón lejos del arco tricolor.

El cierre fue con Nacional buscando el gol y bajo el aliento de toda su gente en un Gran Parque Central que no paró de cantar, pero el tricolor no pudo abrir el marcador y se tuvo que conformar con un punto como local en un partido en el que no tuvo su mejor rendimiento en lo que va de la Copa Libertadores de América.

Ahora, el tricolor pondrá la cabeza en Progreso, el rival de la quinta fecha del Torneo Apertura que lo tiene a Nacional como único líder, y la actividad internacional para el equipo del "Cacique" volverá el 15 de marzo visitando a Santos en Brasil en la segunda fecha del Grupo 6.