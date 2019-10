Nacional eSports jugará en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recientemente, Nacional se consagró Campeón Uruguayo de Primera División en la temporada de la Liga eSports, y también obtuvo el título de la Copa Uruguaya y, por ende, de la Supercopa.



“Por suerte pudimos ganar todo lo que jugamos y logramos cerrar una estupenda temporada donde también nos quedamos con los tres clásicos contra Peñarol, ganándoles 2-1 las dos veces por el Uruguayo y la final de la Copa por 3 a 0”, le explicó a Ovación Mathías Helal, quien es el principal referente de los juegos virtuales en Nacional.



Helal tiene 16 años y está cursando Cuarto Año de secundaria en el Elbio Fernández. No tiene ninguna materia insuficiente aunque gran parte del día lo dedica a jugar al fútbol virtual, que ha ido ganando terreno en Uruguay.



En la Liga FUFV eSports la modalidad con la que están compitiendo son 11 jugadores, cada uno desde su casa, enfrentando a otro equipo.

Gracias a los buenos resultados, Nacional eSports fue invitado a jugar el Argentina Game Show, que se disputa una vez por año en Argentina, siendo el torneo de mayor importancia en ese país.



El 18 de octubre, los tricolores viajarán a Buenos Aires para jugar esta competencia, que tendrá como protagonista a Can You With US, que tiene como estrella a Nicolás Villalba, uno de los mejores exponentes del mundo. El torneo también lo jugarán equipos como Independiente, Estudiantes y Gimnasia.



“Estamos súper contentos. Me comentaron desde la organización que recibieron varias solicitudes para jugar este torneo, pero que eligieron a Nacional porque es el actual campeón de Uruguay”, explicó Helal, quién ha jugado con integrantes del plantel de Nacional, como Santi Rodríguez, Neves o Guillermo Centurión.