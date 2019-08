En Nacional esperan la evolución de Luis Mejía y hay cautela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el partido contra River Plate, el arquero de Nacional Luis Mejía salió a achicar y chocó su rodilla fuertemente contra un rival. Esa incidencia no lo sacó del partido contra los darseneros porque siguió jugando, pero sí lo marginó del duelo ante Juventud del domingo pasado en Las Piedras, día en el que atajó Sergio Rochet.

El guardameta panameño fui cuidado porque no estaba al 100% y seguía dolorido. Y todavía sigue en duda para el duelo clásico contra Peñarol (domingo, hora 15.00, Estadio Centenario) porque aún tiene una molestia en la zona.

"Me vengo recuperando bien. Es una lesión que hay que evaluarla día a día. Hoy (por la práctica de este martes) voy a hacer un poco de cancha, pero tengo una inflamación en la parte interna de la rodilla. Voy a hacer todo lo posible para estar a disposición del técnico y si estoy bien será él quien decida si estoy para jugar", explicó el propio Mejía este martes en conferencia de prensa.

Si está bien no hay dudas que Mejía estará en el arco de Nacional el domingo. Más teniendo en cuenta los antecedentes, donde pasó que no había jugado los dos partidos previos al duelo de vuelta contra Inter en Porto Alegre (perdiéndose inclusive el encuentro de ida de la Copa Libertadores), regresó esa noche y tuvo una muy buena actuación, incluso evitando una goleada.

Pero en filas tricolores hay cautela con la situación del panameño, ya que lo irán analizando día a día y sólo jugará si está al 100%. De lo contrario estará en el arco Sergio Rochet nuevamente.

Mejía y Rochet mano a mano

Luis Mejía, que durante tres temporadas fue suplente de Esteban Conde, si bien alternó en el 2018 con Alexander Medina, recién en esta temporada le pudo ganar el puesto al "Coco" con la conducción de Álvaro Gutiérrez.

Junto a Gonzalo Bergessio, Matías Viña y Gabriel Neves, el golero viene siendo de los futbolistas más regulares del plantel, con muy buenas actuaciones y destacados rendimientos, como el que tuvo en el Mineirao, cuando Nacional eliminó a Atlético Mineiro en la Copa Libertadores y avanzó a los octavos de final.

Una de las grandes virtudes que tiene Mejía es su gran agilidad de piernas y su rapidez. Es de los mejores arqueros del medio a la hora de achicar y esos instantes de segundo que le roba al definidor son fundamentales para ganar duelos mano a mano de forma permanente.

Además, es un guardameta ágil, con buenos reflejos y que en los últimos tiempos ha mejorado considerablemente su salida a cortar pelotas aéreas, que era una de sus falencias que empezó en Fénix. También ha mejorado su manejo de la pelota con los pies y en ese sentido fueron importantes técnicos como Gustavo Munúa y Medina. Hoy todos esos aspectos lo hacen ser un portero muy completo, al punto que está en la selección de su país.

Sergio Rochet llegó en el mercado de pases de invierno luego de la salida del "Coco" Conde a Banfield. Es un arquero que arribó para ser el suplente de Mejía, pero que por las lesiones del panameño ya jugó cuatro partidos, tres de ellos como titular; a saber: Danubio (45'), Progreso, Inter y Juventud.

Rochet es un guardameta que impresiona por lo corpulento que es, al punto que tiene un físico que tiene similitudes con el de un nadador. Ha tenido buenas atajadas, demostrando tener técnica y argumentos como para ser el golero tricolor.

En el debe tiene el juego aéreo. Si bien no ha tenido grandes errores, no transmite seguridad en este sentido. Al principio se podría haber pensado que era por la falta de confianza teniendo en cuenta su larga inactividad (Danubio le cabeceó tres pelotas en el área chica), pero se ha repetido en los partidos siguientes, principalmente porque no sale en pelotas que lo ameritan, como pasó en Las Piedras. El domingo pasado sí salió en el último centro de los pedrenses —que no era fácil— y se quedó sin problemas con la pelota. En el manejo de la pelota con los pies, tanto en los saques como con el balón en movimiento, ha demostrado ser un arquero preciso.

Si Mejía no llega a tiempo, algo que habrá que esperar seguramente hasta el final de la semana, Rochet está pronto para salir a la cancha en el Centenario.