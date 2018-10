Nacional no especula

Nacional es el equipo del continente que jugó en esta temporada más partidos en torneos Conmebol con 15 en total (10 por la Copa Libertadores y lleva 5 en la Copa Sudamericana), pero va por más. Y así lo manifestó su técnico Alexander Medina, que a esta altura del año no especula con priorizar un torneo más que otro.



“Es complicado priorizar uno de los dos torneos que estamos jugando. La verdad es que queremos ganar las dos cosas. Llegado el momento, si tenemos que optar por algún futbolista que juegue algún partido u otro, lo veremos, pero ahora es el momento de que jueguen los que están en mejores condiciones”, analizó el técnico de los tricolores.



Nacional visitará mañana a Atenas de San Carlos en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado a la hora 18.00 y se piensa en alguna variante respecto a los once que jugaron en Río de Janeiro, en el partido de ida de los cuartos de final contra Fluminense.



Pero más allá de que alguna variante pueda existir, el “Cacique” quiere ganar todo, tanto el Campeonato Uruguayo como el título de la Sudamericana, más teniendo en cuenta la sequía internacional de títulos para equipos uruguayos.



“Ahora hasta Danubio (última fecha del Clausura) tenemos pensado en la cabeza del cuerpo técnico de ir partido a partido y después se verá. El desgaste físico y psicológico, que lo hay, la seguidilla de partidos, el momento del equipo; hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar el plantel. Por ahora no hemos cuidado jugadores. Hemos priorizado el partido más inmediato siempre”, agregó a Ovación el entrenador de Nacional.

Los tricolores viajan hoy a Maldonado y concentran

De cara al partido de mañana en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, donde Nacional enfrentará a Atenas de San Carlos, los tricolores viajarán hoy rumbo al este luego de entrenar en Los Céspedes y se hospedarán en el Hotel Jean Clevers. Por la designación de Andrés Cunha a la semifinal de la Libertadores entre Gremio y River Plate se cambió el juez para mañana. Ayer se confirmó a Javier Bentancor.

Copa Sudamericana: evalúan habilitar la Scarone

Para la vuelta contra Fluminense ya se agotó el Codo y la Delgado y quedan pocas para la Abdon Porte y la García. Por eso, si no hay gran demanda de los brasileños, se habilitará para vender también a los hinchas de Nacional parte de la Héctor Scarone.



Pensando en las elecciones

El movimiento Compromiso Nacional confirmó el apoyo del exjugador Agustín Viana a la candidatura de la fórmula integrada por José Decurnex y Alejandro Balbi y estará en la lista. En tanto, Víctor Espárrago también apoyará a esta lista para las elecciones.