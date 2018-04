Nacional empató pero igual es puntero

Primer tiempo

Con dos equipos que apostaron a un 1-4-4-2 como Nacional y un 1-4-3-1-2 como Liverpool en el inicio del partido, la primera parte comenzó con buenas intenciones.



Tanto Nacional como Liverpool intentaron siempre jugar la pelota por abajo y en ese aspecto fue el negriazul el que mostró mejor iniciativa.

Liverpool salió decidido a plasmar la idea de juego que Paulo Pezzolano viene intentado llevar a cabo y lo logró, aunque sin llegar con peligro sobre el arco de Luis Mejía.



El tricolor, por su parte, no se mostraba cómodo en la cancha y sufría para parar el toque de pelota visitante hasta que a los 13’ tuvo la primera chance con un tímido remate de Sebastián Fernández que atajó Jorge Bava sin problemas. Pero Nacional siguió buscando el partido por las bandas y a los 18’, Fernández habilitó a Barcia por derecha y al atacante se la sacó Bava al córner. Un minuto más tarde combinaron “Papelito” y Bergessio y por poco Fernández no pudo conectar para anotar el primero en el Gran Parque Central.



Mientras el dueño de la pelota era Liverpool, el que generaba el peligro sobre el arco rival era Nacional, que con transiciones rápidas buscaba lastimar a la zaga negriazul.



La más clara del tricolor la gestó Christian Oliva abriendo la pelota para Barcia por derecha y el centro del floridense lo conectó Carlos De Pena, pero definió por arriba del horizontal a los 33’.



Luego lo tuvo Santiago Romero en el área y su remate lo volvió a atajar Bava, que se mostró atento a una nueva jugada del ataque tricolor. El arquero negriazul se fue transformando en figura ya que a los 37’ le sacó a Bergessio un cabezazo que tenía destino de gol tras un tiro libre de Barcia por la derecha.



Los últimos minutos de la primera parte fueron todos de Nacional. El tricolor superó el asedio de Liverpool teniendo la pelota y se lanzó más en ofensiva, sobre todo por la derecha pero el gol no llegó y se fueron 0-0 al descanso.

Segundo tiempo

En el complemento Liverpool no abandonó ni dejó de lado su libreto y a los 47’ tuvo una chance clara con un desborde de Federico Martínez por izquierda y un centro al área que llegó a conectar Christian Souza por derecha pero definiendo por arriba del horizontal.



Nacional, que había atacado más y mejor por la derecha con un inquieto y activo Leandro Barcia, cambió a De Pena a la derecha y al floridense a la izquierda en el inicio de la segunda parte.



El negriazul siguió insistiendo y a los 55’ de contragolpe tuvo una chance clara que Luis Mejía tapó evitando el gol en dos oportunidades en lo que bien pudo ser la apertura del marcador.



A los 58’ Alexander Medina mandó a la cancha a Tabaré Viudez por Leandro Barcia y De Pena volvió a la banda izquierda de la zona de volantes.



Pero Liverpool seguía buscando y generando fútbol en la ofensiva. A los 61’ otra vez Mejía le evitó el gol a Carlos Núñez en el área chica. Precisamente el 10 negriazul, el que podía generar algo distinto en el ataque, dejó la cancha a los 67’ lesionado para darle ingreso a Juan Ignacio Ramírez.



El tricolor también movió las piezas y en el cierre el Cacique puso a Diego Coelho por Álvaro González y a los 83’ Liverpool se quedó con 10 por la expulsión de Martin Rivas por doble amarilla.



Aún jugando con 10, Liverpool tuvo una clara con Ramirez que se perdió un gol tras dejar por el camino a Rolín y luego se quedó con nueve por la expulsión de Christian Souza por doble amarilla tras simular un penal que no existió.



Mejía volvió a salvar su arco en tiempo adicional y fue el gran responsable de que el partido terminara sin goles. Nacional dejó escapar de local una gran chance para sacar ventaja en la cima del Apertura, algo que terminó logrando más tarde tras la derrota de su escolta Peñarol (ahora está a dos puntos) ante Torque.