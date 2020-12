Nacional duda: hay dirigentes que pretenden medidas ejemplarizantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante poco más de tres horas se desarrolló la reunión de la directiva de Nacional anoche para tratar de lleno el acto de indisciplina de un grupo de 12 futbolistas posterior a la derrota clásica con Peñarol.

Después de mucho tiempo, los directivos se reunieron de manera presencial (lo estaban haciendo por Zoom), porque la situación lo ameritaba y fue en la casa de uno de los dirigentes tricolores.

Aunque a primera hora de la tarde el rumor era que Nacional iba a sacar un comunicado al final del día, la información cambió en la noche y los dirigentes esperarán a este martes para pronunciarse de manera oficial. Seguramente lo harán posterior a la reunión que tienen con el Ministerio de Salud Pública, organismo que pedirá explicaciones por lo acontecido en la burbuja sanitaria.

“El MSP está haciendo un seguimiento de todas las actividades. Hoy (por ayer) cuando salió por la prensa la situación en Nacional, nos contactamos con otras personas vinculadas a este hecho que nos dieron certeza de que sucedió lo trascendido. Hay que esperar a los primeros días del año que viene. El MSP evaluará si se multa a Nacional o cuáles son los pasos a seguir”, dijo anoche Pablo Picabea, del MSP, en el programa Sport & Show de Sport 890.

En Nacional hubo total hermetismo. Ni jugadores, ni dirigentes ni el presidente hablaron de manera pública. Se optó por el silencio y pensar bien los pasos a seguir.

Es que hay un grupo de dirigentes que quieren ir hasta el fondo de la situación, pretenden tomar medidas drásticas con los futbolistas involucrados por considerar que le faltaron el respeto a la institución con su acto de indisciplina por varios aspectos, principalmente por el momento en que se desarrolló, después de una derrota clásica contra Peñarol y antes de un partido clave en la Copa Libertadores.

Hay otros dirigentes más cautos, que prefieren ir por otros caminos y que la sanción sea a nivel interno. Pretenden bajarle el perfil al tema.

Hay un tema que no es menor y es que seguramente no exista un período de pases antes del Torneo Clausura. Por ende, no es tan fácil tomar el camino extremo de rescindirle a los 12 futbolistas (algunos de ellos ya terminan su contrato este 31 de diciembre y simplemente no se les renovará), ya que Nacional quedaría con un plantel reducido para finalizar la temporada.

Si bien anoche no se trató el tema del entrenador, lo que tienen claro los dirigentes es que si dejan en la conducción técnica a Jorge Giordano, gran parte de los futbolistas que estuvieron en el encuentro con las tres mujeres no seguirán en la institución; habría que evaluar aquellos futbolistas que estuvieron en el acto de indisciplina, pero que no terminan su contrato ahora, que no son la mayoría.

Jorge Giordano junto al profe Juan Manuel Alzamendi. FOTO: Estefanía Leal.

La grieta en el plantel se profundizó ya que hay una parte del grupo que respalda la gestión del entrenador, por haber marcado los límites en una situación extrema.

El paso de las horas irá poniendo las cosas en su lugar, pero lo que está claro es que Nacional está dudando. Los conducidos por José Decurnex saben que es un momento propicio para marcar la cancha y sancionar de manera ejemplarizante.