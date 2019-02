Nacional dio a conocer las entradas para el partido contra Atlético Mineiro y hubo quejas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ayer se conocieron los precios de las entradas para el partido de Nacional en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, el primero como local en el torneo. El costo provocó quejas en algunos hinchas tricolores, que lo hicieron saber a través de la redes sociales.

Los precios van de 300 a 800 pesos para quienes son socios y de 800 a 1.500 para público en general.

"Nos mataron con la cuota y ahora te matan con la entrada, ni hablar el que no es socio que directamente no puede ir", se leyó en un comentario de Twitter. Otro afirmó que si bien entiende que el objetivo de la dirigencia tricolor es que "quieren que la gente se haga socia", en esta ocasión "se fueron un poco al carajo igual", y reclamó que "no se olviden que Nacional es pueblo".



Otro aficionado consideró "muy agresivo el cambio, más viendo que no estamos en buen nivel", pero matizó la situación explicando que "con la diferencia entre una entrada de socio y una general ya te pagas la cuota".



"Si no sos socio tenés que sacar un préstamo para ir a la cancha", se quejó otro hincha en Twitter. Otro preguntó con humor si ""en el entre tiempo hay show en vivo de los (Rolling) Stones".



"Veo gente muy molesta y no me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero hay que apoyar al club haciéndose socio y los precios de copa en cualquier otro país son más caros seguro", sostuvo un hincha que no se opone al precio de las entradas. Otro simpatizante le respondió que "el precio general está perfecto", pero "el que está caro es el de socios".



Nacional enfrentará a Atlético Mineiro en el Gran Parque Central el 12 de marzo a las 21:30 horas. Antes, el 6, se medirá ante Zamora en Venezuela.