Nacional: Diego Polenta no está sobre la mesa, al menos por ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque en las últimas horas trascendió en algunos portales partidarios que Diego Polenta estaba cerca de llegar a Nacional, lo cierto es que el excapitán de los tricolores no es un nombre que esté sobre la mesa para que los albos contraten ahora. Eso no significa que llegado el caso se pueda evaluar, pero no es una prioridad en el mercado de pases que abrirá el 2 de agosto de cara a lo que resta del Campeonato Uruguayo.

Eso sí, Nacional está buscando un zaguero, no solo ante la eventualidad de que Guzmán Corujo se pueda ir del equipo ahora.



Polenta está sin equipo luego de su paso por Olimpia de Paraguay, aunque no está claro si reglamentariamente está en condición de libre. Jugó cuatro partidos en el 2021.

Los mismos 11 para enfrentar al “Depor”

Por la jornada 12 del Torneo Apertura, Nacional enfrentará a Deportivo Maldonado el próximo domingo a la hora 20:30 en el Gran Parque Central con el arbitraje de Daniel Fedorczuk.

Ayer los tricolores entrenaron en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes y todo hace indicar que el entrenador Alejandro Cappuccio colocará el mismo equipo que viene de vencer a Villa Española 3-0 y que también derrotó a Peñarol 1-0 por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana.

Es decir que Nacional jugaría con Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Maximiliano Cantera, Emiliano Martínez, Felipe Carballo; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y el argentino Leandro Fernández.

Gabriel Neves y Alfonso Trezza son opciones de recambio que maneja el técnico de los albos.



Vale recordar que Corujo y Bergessio tienen cuatro tarjetas amarillas y que de recibir una más quedarán suspendidos.