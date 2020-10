Nacional no descarta contar con Agustín Oliveros en la final contra Rentistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras empatar 1-1 con Deportivo Maldonado, y dejar nuevamente varias dudas en los laterales con las actuaciones de Armando Méndez y Mathías Suárez, Nacional no descarta la posibilidad de contar con Agustín Oliveros para la final del Apertura del miércoles por la noche contra Rentistas.

Oliveros está abocado a la selección de Uruguay, no tuvo minutos en el triunfo 2-1 contra Chile y no será titular este martes contra Ecuador en Quito. Por esa razón, hay posibilidades de que el lateral izquierdo pueda estar a la orden contra los "Bichos Colorados". Al menos, en los tricolores no descartan esa posibilidad, según indicaron a Ovación desde el club.

Gonzalo Castro podrá jugar la final; se espera por Pablo García By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Gonzalo Castro podrá jugar la final; se espera por Pablo García

Algunos jugadores de la selección viajarán desde Ecuador directamente a sus equipos en Europa, y Oliveros viajará a Uruguay junto al cuerpo técnico encabezado por Óscar Tabárez, con la llegada prevista para el miércoles a la hora 8:30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

La final entre Nacional y Rentistas será el miércoles a la hora 20:00 en el Estadio Centenario. Se analizará cómo llega el futbolista, su cansancio por el largo viaje y el hecho de no haber practicado con el grupo en los últimos entrenamientos. A su vez, no está claro si tiene que hacer cuarentena por venir desde otro país; al respecto, Nacional está haciendo las averiguaciones pertinentes ante las autoridades sanitarias, porque si la tiene que hacer también se perdería el comienzo del Torneo Intermedio.

Oliveros fue titular en el 3-1 contra Liverpool, y después se perdió los partidos contra Boston River (1-1) y frente a Deportivo Maldonado, que también terminó con igualdad a uno. Hasta que se fue para concentrarse con la Celeste, era el jugador que había jugado más minutos en Nacional.